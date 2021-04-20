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2021.04.20 10:54

В Литве -1138 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.04.20 10:54
Паланга
Паланга / R. Rumšienės/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1138 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил во вторник  Департамент статистики. 

За минувшие сутки было проведено 10 260 ПЦР-тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 517 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 235 383 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3785 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7672 смерти.

Паланга
Паланга
1 / 1R. Rumšienės/LRT nuotr.
Паланга
# Литва

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