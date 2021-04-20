Фильмы вернутся на большие экраны Литвы только в конце апреля: как будет выглядеть посещение кинотеатра

Несмотря на то, что кинотеатрам разрешили возобновить свою деятельность с понедельника, в ближайшие дни на больших экранах не будут показывать никаких фильмов, сообщили LRT.lt представители кинотеатров. По их словам, на подготовку уйдет больше недели.

Точные решения ожидаются на этой неделе

Глава кинотеатра Forum Cinemas Гинтарас Плитникас сообщил LRT.lt, что кинотеатры ждут более подробной информации о точных условиях, которые будут применяться, но заверил, что возможности для открытия в понедельник просто отсутствовали.

«У нас нет возможности сразу открыться, это просто физически невозможно. Это просто возможность открыться. Мы понимаем это сообщение следующим образом. После долгих доказательств, уговоров мы чувствуем себя услышанными. Мы этому рады. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это как можно быстрее. Я думаю, что наша готовность показать зрителям новейшие фильмы на большом экране действительно может произойти через несколько недель», - сказал Г. Плитникас LRT.lt.

LRT.lt связался с другими кинотеатрами, некоторые из них поделились похожими соображениями. По словам представителя кинотеатра Skalvija, пока комментировать просто нечего, потому что порядок не ясен.

По ее словам, указание о том, что кинотеатры могут возобновить работу с 19 апреля, понимается кинотеатрами как разрешение на работу с этого дня, но специалист отметила, что открыватьcя сразу в этот день нельзя - кинотеатрам нужно связаться с дистрибьюторами, создать программу, разработайте план коммуникации.

Кинотеатр Skalvija надеется получить более точные решения в начале этой недели.

Представители кинотеатров в понедельник сообщили, что надеются открыть двери в конце апреля, хотя точные даты пока не называются. Ожидается, что точные решения и точные даты будут объявлены на этой неделе.

Кинотеатр Skalvija / BNS nuotr.

Решение открыть кинотеатры удивило

По словам Раймундаса Билинскаса, руководителя кинотеатра Multikino, также важно оценить, стоит ли вообще кинотеатрам открывать двери. Как отмечает собеседник, сотрудники, возвращающиеся после простоя, больше не будут субсидироваться, они будут работать полный рабочий день, но кинотеатр может принимать только 30% зрителей, поэтому это может привести к большим потерям.

«Есть такой математический расчет - может, лучше немного подождать и открыться, когда требования будут мягче. Например, мы спросили, что, если Минздрав разрешит нам открыться, и мы будем продавать половину зала. Мы предоставили различные детали по нашей системе вентиляции, вытяжке и так далее. Но на данный момент мы видим, что для министерства может быть логичным попытаться пвыдвинуть такие требования, но для нас этого может быть недостаточно с финансовой точки зрения», - поясняет Р. Билинскас.

Он сказал, что решение разрешить кинотеатрам работать с 19 апреля в целом было немного неожиданным.

«Как-то мы все ожидали, что это будет середина мая, потому что количество новых случаев начало расти. Это было немного неожиданно. Мы обсуждали с Министерством здравоохранения около трех недель назад, как мы можем действовать, как мы подготовлены, выступали с различными презентациями, были уверены, что можем работать безопасно, но, видя, что эпидемическая ситуация в стране не улучшается, мы не возлагали большие надежды», - говорит Р. Билинскас.

Цены не должны расти

Несмотря на действующие дополнительные ограничения, опрошенные LRT.lt представители кинотеатров также уверяют, что цены на билеты в кино не должны увеличиваться.

«У каждого кинотеатра свои цены, но я думаю, что все мы хотим вернуться к нормальной жизни. Мы не знаем, как изменились ожидания, будут ли люди бояться возвращаться, или они вернутся с треском, потому что мы считаем, что и мы скучаем по зрителям, но и зрители соскучились по хорошему кино. Это очень сложно, но мы действительно не планируем менять цены», - говорит Р. Билинскас.

Г. Плитникас отмечает, что кинопоказы - это не услуга или товар первой необходимости, поэтому обычно цены на билеты в кино определяются инфляцией, а не другими тенденциями. По этой причине он также уверяет, что цены на билеты не должны измениться.

Собеседники LRT.lt напоминают, что после открытия кинотеатров билеты в кино будут продаваться только онлайн. Маска потребуется на протяжении всего сеанса. В кинотеатрах не будет закусочных, и не будет возможности приносить в кинотеатр свою еду или напитки, как раньше.



Кроме того, зрители в зале должны будут соблюдать дистанцию ​​и находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.