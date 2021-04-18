Алексей Кромский. Русские хотят войны

Россия стягивает войска на границу с Украиной. На данный момент численность войск РФ вблизи границ Харьковской, Донецкой и Луганской областей составляет 30 тыс. военнослужащих. Очевидно, что РФ готовит блицкриг.

Кремль отчаянно нуждается в войне! Ведь наличие врага позволяет списать беспросветную нищету населения и полную бесперспективность его существования. Понятно, что великодержавный шовинизм и «величие» не намажешь на бутерброд, зато им можно утешиться.

Режим бункерного деда нуждается в маленькой и победоносной войне! Посудите сами: 40% населения «Великой державы» имеет средний подушевой доход ниже прожиточного минимума. Это значит, что все эти люди относятся к категории не просто бедных, а экстремально нищих. Еще столько же находится на грани бедности и нищеты.

Недавно мы узнали, что потребление говядины в прошлом году сократилось на 3,4% до 2 млн. т. За последние 10 лет – это рекордно низкий показатель. Вследствие стремительного падения доходов «глубинного народа» он, этот самый народец, вынужден питаться дешевыми источниками белка: курицей, свининой. На десерт предлагается пальмовое масло. Конечно – все это происки ЦРУ и Госдепа!

Результатом вставания с колен стала ужасающая смертность, ибо из-за питания дешевыми суррогатами ухудшается здоровье нации. Бедность – одна из причин растущей смертности. В ситуации, когда пустой холодильник побеждает телевизор, рейтинги власти стремительно падают, растет недовольство, и усиливаются протестные настроения. Пока еще только на уровне ропота, но уже у не совсем покорных подданных. Осенью состоятся «выборы» в Госдуму, а тут еще этот Навальный подливает масла в огонь своим героическим поведением в «дружелюбном концлагере».

Режим бункерного деда нуждается в маленькой и победоносной войне!

Конечно, у власти есть опора в количестве 48% не вполне адекватных граждан, которые, по данным «Левады», считают приговор Навальному справедливым. Ой-вей! Даже упоротые ватники заскучали от безнадеги и нищеты.

Срочно требуется шоу! Ведь крымский галлюциноген патриотизма уже исчерпал себя, а вот разжигание русского великодержавного шовинизма и обострение имперской болезни может консолидировать обывателей вокруг каудильо.

В общем: одна страна, один вождь, один народ. Кругом враги. Кремль усердно пытается оказаться в украинской ловушке, решая свои тактические задачи. Причем, в 2014 г. Россия уже потерпела унизительное поражение от украинской армии.

Освежу память «поцреотов» (от слова «поц») и напомню, что тогда Кремль планировал оккупацию 8 областей Украины (так называемой «Новороссии»). В итоге удалось захватить лишь ОРДЛО.

Сегодня украинская армия – это 250 тыс. высокомотивированных, опытных военных, вооруженных, в том числе и «Javelin». Таким образом, танки с «ихтамнетами» будут гореть, как спички, а турецкие беспилотники «Bayraktar» (35 ед. по 4 ракеты, всего 140 ракет за один вылет) будут уничтожать российскую технику так же, как это было в Карабахе.

В данный момент Кремль ждет удобного момента для нападения.

Во-первых, после весенней распутицы должны окончательно просохнуть дороги для движения тяжелой техники. Это произойдет в середине мая.

Во-вторых, в мае нужно провести парад. Значит, все это время будет происходить накопление дополнительных ударных групп (резервов) близ границы. Затем случится встреча с Байденом. Значит, еще не время нападать. В июне закончатся учения НАТО Defender Europe 2021. Будет достроен «Северный поток».

Таким образом, российское военное вторжение следует ожидать в период с конца июля по сентябрь. До этого времени российские военные вертолеты будут «случайно» нарушать границу Украины, оказываясь в ее воздушном пространстве, как они это делают сейчас. Будут устраивать и другие провокации. Вспомним, как Россия провоцировала войну в Грузии.

История учит, что проигравший войну – теряет власть! Если правящая мафиозная группировка ввяжется в войну – она потеряет власть по итогам военного поражения. А оно обязательно случится, ведь на сегодняшний день украинская армия самая боеспособная в Европе. И в этот раз НАТО окажет всестороннюю военную помощь Украине. И не только разведданными.

Эхо Москвы