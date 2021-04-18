"Ждать нельзя": сторонники Навального намерены 21 апреля провести митинги

Сторонники оппозиционера Алексея Навального намерены 21 апреля провести в крупных российских городах митинги в его поддержку. Об этом говорится в сообщении на сайте политика.

Навальный держит голодовку в колонии. Ранее врачи Навального со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается. Голодовку Навальный начал 31 марта, требуя допустить к нему врача в связи с болями в спине и другими симптомами.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно" - пишут соратники Навального.

Они не стали дожидаться того, как на сайте "Свободу Навальному" зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников митинга за освобождение политика. Ранее соратники Навального утверждали, что объявят дату митинга после того, как полмиллиона человек зарегистрируются на сайте. К середине дня 18 апреля потенциальных участников было 457 тысяч. Несколько дней назад сообщалось об утечке базы электронных адресов зарегистрировавшихся.

"События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя" - объясняют авторы объявления о митинге. Помимо состояния здоровья Навального, они упоминают также о намерении властей включить основанный им Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера в список экстремистских организаций.

Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января-начале февраля, когда политик после возвращения в Россию с лечения в Германии был арестован, а затем отправлен в колонию. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые - осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям. В начале февраля соратники Навального сообщили, что временно отказываются от массовых акций, однако обещали возобновить их весной.

На 21 апреля намечено выступление президента Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Радио Свобода