Frankfurter Rundschau: Ученые сомневаются в "Спутнике V"

"В рамках ускоренной процедуры Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Но ученые обнаружили подозрительные несоответствия", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В настоящий момент эксперты EMA в рамках ускоренной процедуры регистрации вакцины находятся в России, поскольку у них есть много вопросов по поводу представленных на данный момент российских данных. Как сообщает информационное агентство Deutsche Presse-Agentur, они посещают клиники, где проводится вакцинация, а также производственные и складские помещения. Эксперт по вопросам здравоохранения Жером Лепентр из представительства ЕС в Москве предполагает, что решение будет принято не раньше июня или июля", - говорится в публикации.

При этом "российские должностные лица, отвечающие за вакцинацию, уже давно подвергаются критике по поводу того, что данные их исследований непрозрачны", отмечает издание.

"Как сообщает телеканал ntv, в письме, опубликованном британским медицинским журналом The BMJ, ученые Флориан Ноде, Энрико Буччи и другие исследователи отмечают подозрительные моменты в данных об эффективности "Спутника V". (...) Согласно опубликованному письму, в российских данных об исследовании вакцины "Спутник V" имеется много несоответствий. Полные данные о различных фазах испытания вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве, до сих пор не опубликованы - опубликован только их анализ", - подчеркивает FR.

"О первых сомнениях медики заявили уже в сентябре прошлого года. Тогда у девяти испытуемых спустя 21 и 28 дней показатель антител был абсолютно одинаковым. То же самое якобы произошло и у семи из девяти испытуемых, участвовавших в исследовании препарата с другим активным веществом. В дальнейших независимых друг от друга наблюдениях значения повторялись", - говорится в статье.

"Что касается испытуемых, то здесь есть и другие подозрительные моменты: по мнению ученых, результаты, представленные в опубликованных в сентябре данных по различным испытуемым, вариантам веществ и срокам, не соответствуют естественной пролиферации клеток. Также и показатели формирования антител у разных испытуемых с разными вариантами препаратов демонстрируют неестественные закономерности", - передает издание.

"Прочие подозрения вызывает эффективность российской вакцины. В ноябре и декабре производитель опубликовал три пресс-релиза о промежуточных оценках третьего этапа испытаний - во всех трех пресс-релизах эффективность вакцины "Спутник V" оценивается как 91% и 92%. При этом доля заболевших в группах вакцинированных и в контрольной группе всегда одинакова - что, по мнению ученых, очень маловероятно при пятизначном числе участников исследования".

"Как сообщает ntv, ученые пришли к выводу: "Нетипичная и маловероятная высокая однородность показателей об эффективности вакцины в разных возрастных категориях и в разных промежуточных анализах вызывает сомнения по поводу предоставленных данных".

Между тем "председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Томас Мертенс заявил в передаче телеканала ZDF, что опубликованные данные по "Спутнику V" выглядят "очень хорошо", но он не знает, какие дополнительные данные имеются в распоряжении у ЕМА. "Если вакцина будет проверена и зарегистрирована, я лично не буду возражать", - сказал он. Ранее Мертенс называл "Спутник V" "умно устроенной" вакциной", пишет Frankfurter Rundschau.

InoPressa