В Каунасе увековечат первый литовский фильм: на конкурс предложено 11 идей

Каунасское городское самоуправление продолжает осуществление программы «Каунасские акценты», в которой предусматривается создание экспозиции под открытым небом. Как сообщается в пресс-релизе самоуправления, еще одно произведение появится на Лайсвес аллее и будет приурочено к 90-летию первого литовского полнометражного художественного фильма «Оните и Йонялис», который снимался именно в Каунасе.
Четырехмесячный отбор подходит к концу: уже можно ознакомиться с 11 предложениями от художников, пожелавших увековечить «кинематографический» юбилей у входа в киноцентр «Ромува».
«Оните и Йонялис» – самое яркое кинопроизведение, созданное в Каунасе в межвоенный период без государственной поддержки и привлекшее огромное внимание всей Литвы. В нем нашла воплощение решимость группы энтузиастов межвоенного периода заложить основы профессионального литовского национального кинематографа.
Спустя 90 лет после премьеры фильма, литовские художники представили творческие идеи, призванные увековечить эту годовщину – от скульптур, объектов дизайна, граффити до иных художественных композиций.
Каунасцев приглашают ознакомиться с идеями всех 11 художников и оценить их. Все работы, представленные в программе «Каунасские акценты», публикуются в facebook-аккаунте Каунасского самоуправления.
Посетители могут высказать свое мнение с помощью комментариев или «лайков» и отдать предпочтение наиболее понравившимся произведениям. Однако окончательное решение будет принято компетентной оценочной комиссией.
Перед кинотеатром «Ромува»
Хотя кинотеатра «Форум», где 90 лет назад состоялась премьера фильма, больше не существует, совсем недалеко от этого места находится кинотеатр «Ромува», который сохранился с межвоенного периода и реконструкция которого сейчас как раз завершается. Именно в этом районе Лайсвес аллеи и появится новый городской акцент.
«Каунасские акценты украшают город, придают ему интерес. Я сама очень радуюсь, когда, идя по улице, открываю для себя в неожиданном месте новое произведение искусства. С нетерпением ждем акцента, посвященного художественному фильму «Оните и Йонялис». В каком-то смысле это будет еще и познавательный объект, который напомнит нам о том, насколько важную роль сыграл первый фильм для сегодняшнего литовского кино», - говорит директор каунасского киноцентра «Ромува» Рута Машанаускайте.
Больше новых экспонатов
Программа «Каунасские акценты», которая проводится уже пятый год, – это конкурс идей, дающий возможность художникам украсить своими работами различные городские пространства. За все время существования проекта в Каунасе появилось более 50 ярких работ художников. После того, как комиссия одобряет идеи, их реализация финансируется самоуправлением Каунаса.
«Создавая этот проект, мы стремились к тому, что в городе появлялось больше качественных произведений искусства, радующих жителей и гостей Каунаса. На сей раз внимания удостоился очень красивый и важный для нашего города юбилей. Мы призвали художников придумать идеи, связанные с уникальной историей первого художественного фильма. Мы довольны проявленным интересом и представленными работами», - сказал заместитель мэра Каунаса Андрюс Палёнис.
Каунасцы и сами могут внести вклад в появление в городе новых профессиональных произведений уличного искусства, представив свои идеи на специально созданной платформе akcentai.kaunas.lt.