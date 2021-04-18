В Каунасе увековечат первый литовский фильм: на конкурс предложено 11 идей

Каунасское городское самоуправление продолжает осуществление программы «Каунасские акценты», в которой предусматривается создание экспозиции под открытым небом. Как сообщается в пресс-релизе самоуправления, еще одно произведение появится на Лайсвес аллее и будет приурочено к 90-летию первого литовского полнометражного художественного фильма «Оните и Йонялис», который снимался именно в Каунасе.

Четырехмесячный отбор подходит к концу: уже можно ознакомиться с 11 предложениями от художников, пожелавших увековечить «кинематографический» юбилей у входа в киноцентр «Ромува».

«Оните и Йонялис» – самое яркое кинопроизведение, созданное в Каунасе в межвоенный период без государственной поддержки и привлекшее огромное внимание всей Литвы. В нем нашла воплощение решимость группы энтузиастов межвоенного периода заложить основы профессионального литовского национального кинематографа.

„Onytė ir Jonelis“ / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Спустя 90 лет после премьеры фильма, литовские художники представили творческие идеи, призванные увековечить эту годовщину – от скульптур, объектов дизайна, граффити до иных художественных композиций.

Каунасцев приглашают ознакомиться с идеями всех 11 художников и оценить их. Все работы, представленные в программе «Каунасские акценты», публикуются в facebook-аккаунте Каунасского самоуправления.

Посетители могут высказать свое мнение с помощью комментариев или «лайков» и отдать предпочтение наиболее понравившимся произведениям. Однако окончательное решение будет принято компетентной оценочной комиссией.

Перед кинотеатром «Ромува»

„Romuvos“ kino teatras / Pranešimo autorių nuotr.

Хотя кинотеатра «Форум», где 90 лет назад состоялась премьера фильма, больше не существует, совсем недалеко от этого места находится кинотеатр «Ромува», который сохранился с межвоенного периода и реконструкция которого сейчас как раз завершается. Именно в этом районе Лайсвес аллеи и появится новый городской акцент.

«Каунасские акценты украшают город, придают ему интерес. Я сама очень радуюсь, когда, идя по улице, открываю для себя в неожиданном месте новое произведение искусства. С нетерпением ждем акцента, посвященного художественному фильму «Оните и Йонялис». В каком-то смысле это будет еще и познавательный объект, который напомнит нам о том, насколько важную роль сыграл первый фильм для сегодняшнего литовского кино», - говорит директор каунасского киноцентра «Ромува» Рута Машанаускайте.

Больше новых экспонатов

Kaunas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Программа «Каунасские акценты», которая проводится уже пятый год, – это конкурс идей, дающий возможность художникам украсить своими работами различные городские пространства. За все время существования проекта в Каунасе появилось более 50 ярких работ художников. После того, как комиссия одобряет идеи, их реализация финансируется самоуправлением Каунаса.

«Создавая этот проект, мы стремились к тому, что в городе появлялось больше качественных произведений искусства, радующих жителей и гостей Каунаса. На сей раз внимания удостоился очень красивый и важный для нашего города юбилей. Мы призвали художников придумать идеи, связанные с уникальной историей первого художественного фильма. Мы довольны проявленным интересом и представленными работами», - сказал заместитель мэра Каунаса Андрюс Палёнис.

Kaunas 2022, Courtyards Festival / Andrius Aleksandravičius

Каунасцы и сами могут внести вклад в появление в городе новых профессиональных произведений уличного искусства, представив свои идеи на специально созданной платформе akcentai.kaunas.lt.