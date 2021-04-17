Россия вышлет 10 дипломатов США. Послу предложили выехать на консультации

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введённые 15 апреля.

По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.

Ранее в пятницу возможные меры в ответ на санкции обсудил Совет безопасности России под председательством Владимира Путина.

Как заявил Лавров, весь перечень принятых Россией мер будет опубликован в ближайшее время. На пресс-конференции в Москве в пятницу он назвал некоторые из них.

По словам главы МИД России, 8 американских чиновников будут включены в "чёрный список", им запретят въезд в Россию. Список впоследствии был опубликован на сайте МИД, в него вошли, в частности, директор ФБР и генпрокурор США.

Москва также запустит процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан России и третьих стран. Также, по словам Лаврова, Россия прекратит практику краткосрочных поездок сотрудников Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах в стране.

Лавров также сказал, что Россия "будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны". В заявлении МИД России, опубликованном в пятницу вечером, об этом говорится так: "Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца".

По словам министра, Россия будет "держать про запас" экономические меры воздействия на США.

При этом, как сказал Лавров, в Москве позитивно отнеслись к предложению президента США Джо Байдена провести саммит с Владимиром Путиным. Однако прямого ответа на это предложение российская сторона пока не дала.

Посол США Джон Салливан сказал ТАСС, что в посольстве изучают сообщение на сайте МИД, но пока не получали от российских властей никаких официальных уведомлений. Он не сказал, собирается ли ехать в Вашингтон на консультации.

Российский посол в США уже около месяца находится на консультациях в Москве.

Накануне президент США объявил о введении ряда санкций против России – в ответ на российское вмешательство в выборы в Соединённых Штатах, кибератаки, агрессивные действия против союзников и партнёров США, включая аннексию Крыма. США ввели ограничения на операции с суверенным долгом России, а также расширили санкционные списки юридических и физических лиц. При этом Байден отметил, что в отношениях с Россией пришло время для деэскалации, и подтвердил своё предложение провести саммит по широкому кругу вопросов.

Радио Свобода