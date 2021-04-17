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2021.04.17 09:24

Коммунистический лидер Кубы Рауль Кастро ушёл в отставку

Радио «Cвобода»2021.04.17 09:24
Raulis Castro
Raulis Castro / AP nuotr.

Рауль Кастро ушёл на пенсию с поста первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сообщила газета кубинских коммунистов Granma.

Он руководил страной последние 12 лет. С его уходом на Кубе завершается эпоха правления братьев Кастро, длившаяся более 60 лет. Раулю Кастро в июне исполнится 90 лет.

Теперь ключевой пост руководителя Коммунистической партии Кубы займёт кубинский президент Мигель Диас-Канель. Западная пресса обращает внимание на продолжающийся на Кубе экономический кризис, рост протестных настроений и отсутствие реальных перспектив изменения политического курса Кубы.

Рауль Кастро в начале 2000-х годов сменил своего старшего брата Фиделя на посту руководителя кубинской коммунистической партии и многолетнего правителя Кубы. Фидель Кастро впервые назвал Рауля своим преемником в октябре 1997 года.

По словам Фиделя Кастро, сказанным более 20 лет назад, Рауль - это человек, способный заменить любого из нас, и особенно меня", то есть самого Фиделя.

С деятельностью Рауля Кастро связано вхождение Кубы в мировой рынок. Пакет экономических законов 1992—1996 годов стал основой децентрализации экономики. В стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, частные и государственные рынки.

Радио Свобода

Raulis Castro
Raulis Castro
1 / 1AP nuotr.
Raulis Castro
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