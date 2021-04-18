Антон Евтюхов: Главное преимущество Висагинаса – природа

В новом выпуске программы Телевидения LRT «Русская улица» – знакомство с Антоном Евтюховым, развивающим туризм в родном Висагинасе.

Антону Евтюхову недавно исполнилось тридцать. Он всего лишь на шестнадцать лет младше Висагинаса – города, в котором родился, вырос, учился и играл в футбол. Закончив школу, Антон решил попытать счастья в Туманном Альбионе и уехал в Манчестер учиться.

- Я учился на фотожурналиста, - говорит молодой человек. - Но я не окончил учебу. Уехал путешествовать. Я не мог усидеть на месте, немало поездил по Европе автостопом... Много поездил по Кавказу, и очень многому научился у людей разных стран и традиций. Что-то мне очень понравилось, и я решил это как-то привнести и в свою жизнь. Это послужило примером... Где-то бывали не очень хорошие моменты, это были антипримеры – то, как делать не надо. Это тоже большой урок, скажем так... В университете этому точно не научат.

Антон Евтюхов / фото из личного архива А. Евтюхова

По мнению Антона, путешествия и необходимость общаться с людьми сформировали его личность, изменили характер.

- Когда я уезжал из Висагинаса, я был не очень коммуникабельным человеком, - признаётся он. - Да, у меня был свой круг друзей, я с ними общался, но с людьми со стороны я не сильно шёл на контакт. А путешествия тебя заставляют контактировать. Как бы ни было, тебе приходится общаться, порой на ломаном языке, как только можешь... И это многому учит.

/ фото А. Евтюхова

Хоть Антон и бросил учебу, с фотоаппаратом он не расставался.

- Я везде таскал с собой плёночный фотоаппарат, очень много фотографировал, у меня большие архивы. За пятилетний период у меня около 5 тысяч фотографий на плёнках. Могу сказать, что я научился неплохо фотографировать.

/ фото А. Евтюхова

На хлеб Антон зарабатывал разными способами – не чурался никакой работы и колесил по Европе. Путешествия и стали его университетом. Но в жизни случилась любовь – женился Антон на уроженке Висагинаса Насте, которая тоже училась в Англии. И пять лет назад молодые люди решили вернуться домой.

Анастасия и Антон Евтюховы / фото из личного архива А. Евтюхова

- Была ностальгия, сюда тянуло как магнитом, хотелось приехать, - говорит Антон. - Мы с женой решили, что будем здесь жить. Наверное, нас вдохновил принцип жизни на Кавказе: как люди относятся к семье и её ценностям. Мы решили, что будем рядом со своими родными и близкими.

У Антона и Насти родились две дочери, чему несказанно рады бабушки и дедушки. Но мало вернуться – надо было ещё придумать, чем заняться.

Висагинская атомная электростанция / фото BNS

- В перспективу поверить было сложно, - грустнеет Антон Евтюхов. - Все мы знали, что город приобрел статус... скажем, точно не развивающегося города, потому что закрывалась атомная станция, и было в этом плане непросто... Но, в моем представлении, здесь есть другое преимущество – это природа.

«Мы ведь любим густые хвойные леса, свежий воздух и чистейшую воду рек и озёр, - подумали Антон и Настя. – Так поможем полюбить нашу природу другим». И начали развивать туризм в Висагинасе.

Походы „LitWild“ / фото из личного архива А. Евтюхова

- Сложно назвать это бизнесом, это скорее дело жизни. Теперь это моя постоянная работа. Немножко чувствуется её сезонность, но мы хотим её каким-то образом побороть. Лето у нас гиперактивное, а межсезонье... Хотим проработать все варианты получше и в любой сезон работать по полной программе.

Пока мир не накрыла пандемия, висагинцы успели поработать с людьми из самых разных уголков планеты – даже из ЮАР.

Антон Евтюхов / стоп-кадр из личного видео А. Евтюхова

- Люди из Южной Африки совершенно ничего не знали про атомную станцию здесь... На третий день у них были вопросы по местности, по окрестностям. Я начал рассказывать про наш регион и сказал, что тут, буквально в 30-ти километрах от нашего маршрута, находится АЭС, которая в период своего строительства была самой мощной атомной станцией в мире...

У них были вот такие огромные глаза! Они не могли поверить, что атомная станция и такая природа вокруг как-то совместимы! Видимо, у людей есть такой стереотип, что вокруг АЭС не может быть ничего живого. А здесь как бы получается конфликт: очень мощная АЭС, которая, казалось бы, должна воздействовать на окружающую среду, и очень мощная окружающая среда, которая воздействует на людей очень положительно.

Озеро в Висагинасе / фото Shutterstock

Антон – за ответственный туризм: главное – не навредить природе. Ребята организовывают велопоходы, пешие походы, учат туристов осваивать сапсерфинг. Туры богаты и познаниями, и приключениями. Связь с природой всегда рождает самые лучшие эмоции.