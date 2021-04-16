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2021.04.16 14:26

Linava: на границе с Беларусью – очередь из почти 1,5 тыс. грузовиков

BNS, LRT.lt2021.04.16 14:26
Vilkikai
Vilkikai / BNS nuotr.

На границе Литвы и Беларуси снова формируются очереди грузовиков. 

Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava сообщает, что сейчас здесь находится 1456 грузовиков, из которых 1040 - на белорусской стороне, а 416 - на литовской.

"На этот раз очередь формируется не из-за неисправностей в системах информационных технологий, а из-за нехватки ответственных людей на погранпостах, которые должны проверять выезжающие и въезжающие транспортные средства. Некоторые водители провели на границе уже неделю, особенно сложная ситуация на пунктах контроля Мядининкай и Лаворишкес", - говорится в сообщении.

Последний раз очереди на границе образовались из-за неполадок в работе таможенных систем.

Vilkikai
Vilkikai
1 / 1BNS nuotr.
Vilkikai
# Литва

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