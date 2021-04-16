Linava: на границе с Беларусью – очередь из почти 1,5 тыс. грузовиков

На границе Литвы и Беларуси снова формируются очереди грузовиков.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava сообщает, что сейчас здесь находится 1456 грузовиков, из которых 1040 - на белорусской стороне, а 416 - на литовской.

"На этот раз очередь формируется не из-за неисправностей в системах информационных технологий, а из-за нехватки ответственных людей на погранпостах, которые должны проверять выезжающие и въезжающие транспортные средства. Некоторые водители провели на границе уже неделю, особенно сложная ситуация на пунктах контроля Мядининкай и Лаворишкес", - говорится в сообщении.

Последний раз очереди на границе образовались из-за неполадок в работе таможенных систем.