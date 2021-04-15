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2021.04.15 18:50

Эпидемиологи обеспокоены вспышками COVID-19 в детских садах

Радио LRT2021.04.15 18:50
Детский сад
Детский сад / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эпидемиологи обеспокоены вспышками коронавирусной инфекции в детских садах.

Специалисты намерены применять новый метод выявления вируса – так называемое «поверхностное» тестирование.

По словам разработчиков этого метода, если на поверхностях столов и стульев будет обнаружен возбудитель заболевания, то можно предполагать, что в садике есть бессимптомные случаи коронавирусной инфекции. Пока трудно сказать, насколько точно такое тестирование. Однако, по словам ученых, полученные к настоящему времени результаты могут быть равноценны тестам из носоглотки.

По данным Национального центра общественного здоровья, на прошлой неделе в детсадах зарегистрировано почти 90 случаев COVID-19, половина из них – в Вильнюсском регионе.

Детский сад
Детский сад
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Детский сад
# Литва

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