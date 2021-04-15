Эпидемиологи обеспокоены вспышками COVID-19 в детских садах

Эпидемиологи обеспокоены вспышками коронавирусной инфекции в детских садах.

Специалисты намерены применять новый метод выявления вируса – так называемое «поверхностное» тестирование.



По словам разработчиков этого метода, если на поверхностях столов и стульев будет обнаружен возбудитель заболевания, то можно предполагать, что в садике есть бессимптомные случаи коронавирусной инфекции. Пока трудно сказать, насколько точно такое тестирование. Однако, по словам ученых, полученные к настоящему времени результаты могут быть равноценны тестам из носоглотки.

По данным Национального центра общественного здоровья, на прошлой неделе в детсадах зарегистрировано почти 90 случаев COVID-19, половина из них – в Вильнюсском регионе.