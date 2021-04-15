В Литве открываются тороговые центры, уличные кафе, спортклубы

Правительство Литвы в четверг разрешило с 19 апреля, понедельника, открыть все магазины в торговых центрах, однако пока они не смогут работать по субботам и воскресеньям. Кроме того, кабмин режим карантина продлил до июня.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене в среду сказала BNS, что не понимает, почему магазины в торговых центрах не смогут работать в выходные. По ее словам, ограничение побудит многих делать покупки в рабочие дни, поэтому посещаемость магазинов может стать "уплотниться".

Правительство также предусмотрело послабления для торговли, культуры, спорта и предприятий общественного питания, они вступят в силу в течение двух недель.

С 19 апреля смогут открыться кинотеатры, залы учреждений профессионального сценического искусства, можно будет организовывать мероприятия со зрителями на открытом воздухе и в помещениях, также смогут открыться магазины в торговых центрах.

С 22 апреля смогут открыться летние кафе, с 26 апреля - спортивные клубы. С 3 мая откроются павильоны на рынках.



Также намечены карантинные послабления для людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу в результате перенесенного заболевания или прививки.



С 22 апреля такие люди могут собираться группами более десяти человек, находиться вместе в транспорте и общественных местах, поддерживать тесные контакты, устраивать личные праздники, участвовать в экскурсиях, посещать людей, находящихся в больницах и учреждениях опеки.