Литва просит Данию передать ей вакцину AstraZeneca

Литва просит Данию передать ей вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, сообщила в четверг премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Мы уже сделали это вчера", – сказала премьер журналистам в Cейме.

"Мы просто обратились еще вчера, заявили, что если Дания будет рассматриваться возможность поделиться этими объемами, то мы действительно с удовольствием будем среди тех, кто бы перенял", – сказала она.

На этой неделе Дания стала первой страной Евросоюза, которая решила совершенно не использовать вакцину AstraZeneca.

По словам премьера, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.

И. Шимоните не сомневается в том, что в Литве будут желающие привиться этой вакциной.

Ранее о намерении попросить у Дании не использованную вакцину сообщила и Латвия.

Дания решила отказаться от вакцины AstraZeneca после подозрений в особо редком побочном явлении, невзирая на рекомендации ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным препаратам продолжать вакцинацию этим препаратом.

По результатам вакцинации более 140 тыс. человек в Дании этой англо-шведской вакциной были зарегистрированы два случая тромбоза, связанные с прививкой, один из них был смертельным.