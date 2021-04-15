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2021.04.15 13:42

Литва просит Данию передать ей вакцину AstraZeneca

BNS, LRT.lt2021.04.15 13:42
Ингрида Шимоните прививается вакциной AstraZeneca
Ингрида Шимоните прививается вакциной AstraZeneca / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва просит Данию передать ей вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, сообщила в четверг премьер-министр Ингрида Шимоните.  

"Мы уже сделали это вчера", – сказала премьер журналистам в Cейме.

"Мы просто обратились еще вчера, заявили, что если Дания будет рассматриваться возможность поделиться этими объемами, то мы действительно с удовольствием будем среди тех, кто бы перенял", – сказала она.

На этой неделе Дания стала первой страной Евросоюза, которая решила совершенно не использовать вакцину AstraZeneca.

По словам премьера, пока не ясно, на какие количества могла бы претендовать Литва, и как эта страна решила их поделить.

И. Шимоните не сомневается в том, что в Литве будут желающие привиться этой вакциной.

Ранее о намерении попросить у Дании не использованную вакцину сообщила и Латвия.

Дания решила отказаться от вакцины AstraZeneca после подозрений в особо редком побочном явлении, невзирая на рекомендации ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным препаратам продолжать вакцинацию этим препаратом.

По результатам вакцинации более 140 тыс. человек в Дании этой англо-шведской вакциной были зарегистрированы два случая тромбоза, связанные с прививкой, один из них был смертельным.

Ингрида Шимоните прививается вакциной AstraZeneca
Ингрида Шимоните прививается вакциной AstraZeneca
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ингрида Шимоните прививается вакциной AstraZeneca
# Литва

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