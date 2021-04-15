«Мы лидеры по иммунизации». Мэр Висагинаса – о коллекции Васильева, имидже города, вакцинации и стимуле учить литовский язык

«Тот факт, что такие фонды, как Фонд Александра Васильева, переезжают к нам, в Висагинас, неоценим, мы гордимся тем, что такой фонд будет у нас», - сказал в интервью LRT.lt мэр Висагинаса Эрландас Галагуз.

На прошлой неделе стало известно, что российский коллекционер, историк моды, телеведущий Александр Васильев перевез свою коллекцию в небольшой город на северо-востоке страны Литвы Висагинас.

Коллекция фонда, которая оценивается в 0,5 миллиарда евро и которая ранее хранилась в Литовском музее прикладного искусства и дизайна, на прошлой неделе перевезена в хранилище Висагинаса – бывшую детскую поликлинику.

Мэр Висагинаса считает, что это событие улучшит имидж города, который в последнее время заметно хромает – Висагинас активно критикуется, в частности, за медленные темпы вакцинации.

Впрочем, мэр с критикой не согласен. «По уровню иммунизации мы одни из лидеров в Литве», - сказал Эрландас Галагуз в интервью LRT.lt.



- Большое событие для Висагинаса - коллекция Александра Васильева уже доставлена в город. Договор с фондом был подписан ещё в конце прошлого года, а как вам пришла идея разместить коллекцию А. Васильева в Висагинасе?

- Уточню, в прошлом году мы приняли решение на совете о том, чтобы подписать договор о сотрудничестве с этим Фондом, а договор о предоставлении ему помещения мы подписали только на прошлой неделе. Это произошло достаточно спонтанно в связи с тем, что из средств массовой информации мы узнали, что они ищут помещение. И Светлана Бабуева, член Совета, отреагировала на это.

Мы связались с Фондом, предложили ему руку помощи, и вот произошло действительно очень большое событие для нашего города - фонд Александра Васильева будет базироваться у нас.

- Коллекция Фонда огромная, насколько быстро вам удалось найти для неё помещение?

- Не могу сказать, что помещение мы нашли быстро. Мы провели три или четыре встречи с представителями Фонда, я сам лично водил этих людей, показывал помещения, не все подходили, так как есть определённые условия.

Но, тем не менее, мы нашли здание, оно практически полностью будет принадлежать Фонду. Это бывшая детская поликлиника, которая уже много лет не использовалась по назначению. Она была модернизирована, в ней было оставлено отопление, там Фонд сможет базировать свои экспонаты.

- В коллекции Васильева много исторических костюмов, для хранения которых могут понадобиться особые условия – особый уровень влажности, температура. Вы обговаривали эти моменты или уже сам Фонд будет заботиться об этом?

- Этими вопросами будет заниматься сам Фонд, так как они решили, что это помещение им подходит. Самоуправление ответственности за сохранность этой коллекции не несёт, это всё ответственность самого Фонда.

- Согласно договору, Фонд обязуется проводить не менее двух выставок в год?

- Да это так. По договору о сотрудничестве Фонд обязуется организовать не менее двух выставок, которые для нашего самоуправления будут бесплатными. Мы надеемся, что они заинтересует не только наших жителей, но и соседей, в том числе гостей из других стран.

- А где именно вы собираетесь проводить эти выставки?

- Это тоже достаточно сложно сказать. Мы показывали место, где это возможно, и думаем, что это будут те здания, которые принадлежат нашему Висагинскому культурному центру.

Висагинас / E. Genio/LRT nuotr.

- Сам Васильев очень эмоционально написал в своем профиле в соцсети о том, что Висагинас предоставил ему возможность хранить в городе свою коллекцию, чего не сделал Вильнюс и даже Москва. Как бы вы охарактеризовали это событие для города?

- Я считаю, что это дает нам очень много, это, конечно, и выставки, но и сам факт, что такие фонды приезжают к нам в Висагинас, неоценим, мы гордимся тем, что такой Фонд будет у нас.

- А какие ещё проекты, в том числе в области бизнеса, городу удалось получить в последнее время?

- У нас есть несколько таких прорывов. Город после энергетического закрытия атомной станции был на распутье, но в 2020-м году тут начало работать новое предприятие Intersurgical. Они построили в нашем городе абсолютно новый завод и сейчас они уже работают, набирают работников. Недавно был открыт центр для нужд бизнеса Spiečius.

Что касается сферы культуры, то у нас было организовано неформальное обучение, сейчас у нас работает Академия творчества и искусств. Мы гордимся тем, что удалось пригласить очень опытных директоров и в саму академию, и в Центр культуры. Есть изменения и в спортивном мире нашего города - мы завершили строительство гребной базы, которая соответствуют всем лучшим стандартам. Кроме того, создали новую школу баскетбола. Есть инвестиции в нашу городскую инфраструктуру - мы начинаем строительство новой автобусной станции. Можно ещё долго перечислять.

- В последнее время город в СМИ довольно часто критиковался, сначала - за высокие показатели заболеваемости коронавирусам, сейчас - за медленный темп вакцинации. А эксперты снова начали его величать «русскоязычным анклавом». Вы согласны с критикой? И как вам кажется, что можно сделать для улучшения имиджа города?

- Действительно много времени упущено в области создания имиджа города, и надо признать, что в этой области город отставал от других городов Литвы, и этот имидж как-то надо менять. Может, стоит уделять больше внимания информационным кампаниям. Вот в субботу выйдет статья о молодой семье, которая считает, как и я, что это лучший город для жизни, где можно получить достойное образование и достойное неформальное обучение.

И, кроме того, мы совсем недалеко от столицы, и связь с Вильнюсом у нас хорошо налажена: можно жить в Висагинасе и получать культурные преимущества столицы и делать это ничуть не хуже, чем это делают те, кто живет в Вильнюсе.

Что касается пандемии, то есть некоторые симптомы, что город медленнее вакцинируется. Но идея не в том, чтобы всех вакцинировать, а как можно скорее получить всем иммунитет от этой болезни. Ведь надо учитывать то, что у нас была вспышка заболеваемости и у очень многих людей уже есть иммунитет. И требовать от них, чтобы они ещё вакцинировались, это было бы и нелогично, и неправильно.

Поэтому по уровню иммунизации мы одни из лидеров в Литве.

Висагинас / E. Genio/LRT nuotr.

- Русскоязычных жителей Висагинаса, Шальчиникай и даже Клайпеды обвиняют в том, что они подвержены российской пропаганде и чаще прислушиваются к тому, что произносится на российском ТВ, нежели к литовским властям. Вы, живя, работая там, замечаете это?

- Сложно сказать, но надо объективно подходить: если человек плохо понимает государственный язык или вообще его не понимает, то, конечно, он больше информации получает из тех СМИ, которые транслируют на его языке. У нас большинство населения всё-таки русскоязычные, мы стараемся давать информацию о вакцинации и о нашей стране на русском языке. А какая информация главенствует, сложно сказать. Я бы не сказал, что наши люди более настроены на российские СМИ.

- Вы также упомянули о том, что многие жители города используют русский язык и часто не владеют государственным. Что делается для того, чтобы изменить эту ситуацию?

- У нас дошкольные учреждения и школы разделены на русскоязычные и литовскоязычные, и уже видны тенденции, по крайней мере, по детским садам, что родители уже больше склоняются отдавать детей в литовские детские сады. И у нас есть мысли о том, что наши детские сады не должны быть только русскими или только литовскими - в тех же детских садах могли бы быть группы русских и литовских детей и эти дети учили бы друг друга.

Например, мои дети, хотя мы дома говорим по-литовски, прекрасно говорят и по-русски, я очень рад этому. Так что это благо, и наши жители начинают это понимать. Я думаю, что уже большинство это понимают. Обучение взрослых у нас тоже есть, есть программа для взрослых, они также могут учиться государственному языку.

- Но что, как вам кажется, в городе, где все вопросы можно решить на русском языке, могло бы мотивировать взрослых учить литовский язык?

- Вы знаете, сложно сказать. Пользуясь тем случаем, что 15 апреля у нас отмечается День культуры, всё это, наверное, с этим и связано - надо идти через культуру. Я имею в виду культуру в широком смысле слова – это культура общения, культура производства, культурные мероприятия и так далее.

Я сам наблюдал в нашем городе, когда приезжали театры высокого культурного уровня, это ещё было до пандемии, и на спектакли приходили даже люди, я их знаю, которые очень слабо владеют литовским языком. Такие вещи, как мне кажется, стимулируют. Это движение друг к другу должно быть обоюдным, оно объединяет. Люди начинают уважать друг друга и, тем самым, это бывает стимулом изучить другой язык.