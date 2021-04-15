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2021.04.15 09:41

Глава МИД Литвы не исключает возможности вторжения России в Украину

Администрация президента: ситуация напоминает 2014 год
BNS, LRT.lt2021.04.15 09:41
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Нельзя исключать возможности вторжения России в Украину, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отправляющийся в четверг в Киев с визитом солидарности.

"Я не думаю, что такой вариант (вторжения – BNS) может быть исключен",– заявил Г. Ландсбергис журналистам в Вильнюсском аэропорту.

Он сказал, что популярность президента России в последнее время падает, поэтому "бряцание оружием" на границе Украины может считаться и попыткой "мобилизовать свой электорат".

Г. Ландсбергис отправляется с визитом солидарности вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгарсом Ринкявичем и Эвой-Марией Лииметс.

В Киеве руководители МИД Балтийских стран встретится с руководством Украины, с прочими высокопоставленными представителями.

Администрация президента: ситуация напоминает 2014 год

Ситуация на российско-украинской границе напоминает 2014 год, когда российские войска оккупировали Крым и началась война на Донбассе, говорит Аста Скайсгирите, главный советник президента Литвы Гитана Науседы по внешней политике.

Г. Науседа посетил Украину в середине марта. По словам А. Скайсгирите, уже тогда на границе были признаки горячей обстановки, но сейчас ситуация напоминает времена пика войны.

«Сегодня мы являемся свидетелями стягивания российской армии к границам Украины, необычайно масштабных, усиленных маневров - все это беспокоит не только нас, но и США, и других союзников по НАТО. Мы очень внимательно следим за ситуацикй и, не скрою, с тревогой. Потому что мы наблюдаем нечто похожее на то, что было в 2014 году, до того, как Россия захватила Крым и начала военные действия на Донбассе», - сказала в эфире Радио ЛРТ А. Скайсгирите.

Концентрация Российских вооруженных сил на украинской границе в последние дни вызывает беспокойство Запада.

На минувшей неделе Белый дом заявил, что сейчас российских военных на границе с Украиной дислоцировано больше, чем в какое-либо другое время с 2014 года, когда разразился конфликт с занятием Москвой Крымского полуострова.

Кремль заявил, что дислоцировал военных у своей западной границы для учений, якобы в качестве реакции на действия НАТО, представляющие угрозу.

Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Габриэлюс Ландсбергис
# Литва

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