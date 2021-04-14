В Литве за год из-за неполучения своевременной медицинской помощи скончались почти 10 000 человек

В прошлом году из-за того, что по причине распространения COVID-19 в лечебных учреждениях было ограничено предоставление плановых медицинских услуг, за год необходимой медицинской помощи не получило и умерло почти 10 тыс. человек, говорит вице-председатель Сейма Литвы, социал-демократ Юлюс Сабатаускас.

По данным департамента статистики, с начала первого карантина в Литве из-за неполучения своевременной медицинской помощи скончались почти 10 000 человек — это в три раза больше, чем умерло от COVID-19.



"Из-за недостатков управления карантином мы потеряли почти в два с половиной раза больше людей, чем за это время умерло от COVID-19. Такие цифры приводят в ужас", - сказал Cабатаускас.

После введения первого карантина в прошлом году, когда коронавирус стал распространяться в лечебных учреждениях, решение об ограничении предоставления плановых медицинских услуг в лечебных учреждениях принял бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Сабатаускас критикует тот факт, что правительство, сосредоточив внимание на ликвидации пандемии, игнорирует последствия, вызванные ограничениями на оказание медицинских услуг.



Бывший министр здравоохранения Гедиминас Черняускас, проанализировав статистику избыточной смертности в Литве и других странах Европы, отмечает, что ситуация в нашей стране является одной из самых худших в Европе.



В Финляндии, например, не было прекращено медицинское обслуживание, эта страна является одной из наиболее успешных стран ЕС в борьбе с пандемией, - подчеркнул экс-министр здравоохранения.

Бывший министр здравоохранения А. Верига сказал BNS, что решение остановить предоставление плановых медицинских услуг было реакцией на сложившуюся ситуацию.

"Я напомню контекст - медики жили в таком страхе, что они брали бюллетень, чтобы не идти на работу, чтобы не заразиться и самим не пострадать", - сказал экс-министр.

"Легко теперь говорить, что нужно было или не нужно было останавливать. Тем более, что мы видели проблемы Северной Италии, что там делалось, не было полного понимания, как обуздать. Вы видели, что творилось, стоило заразиться одному и болезнь распространялась, тогда закрывалось все отделение. Тогда не только плановых, но и срочных услуг никто больше не предоставлял. Что бы поизошло, если бы этот процесс не был взят под контроль и перестали оказывать неотложную помощь? ", - сказал он.



Бывший министр подчеркнул, что решение остановить предоставление плановых услуг было принято после консультаций с медиками.