Байден поговорил по телефону с Путиным

Президент США Джо Байден провёл 13 апреля разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. Обсуждались и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент Байден дал ясно понять, что США будут действовать твёрдо ради защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как кибератаки и вмешательство в выборы.

Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США сохранению суверенитета Украины и её территориальной целостности. Он выразил озабоченность в связи с неожиданным наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и вблизи с границами Украины и призвал Россию к деэскалации напряжённости.

Президент Байден подтвердил желание США строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу лидеров США и России на территории третьей страны – для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед США и Россией.



Сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с Джо Байденом опубликовано и на сайте Кремля. В нём отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. При этом были "обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня".

В Кремле отмечают, что Джо Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Российская сторона обращает внимание на то, что с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. В Москве считают, что это отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества.

Пресс-служба Кремля резюмирует и ту часть телефонного разговора, в которой шла речь о двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном: "Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".

Кризис вокруг Украины назван в комментарии Кремля "внутренним": "При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".



Радио "Свобода"