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2021.04.13 16:48

В Клайпеде пожилые люди бросились прививаться - образовались очереди

Радио LRT2021.04.13 16:48
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / D. Umbraso/LRT nuotr.

Сегодня в Клайпеде по принципу «живой очереди» делают прививки всем жителям города-порта старше 65-ти лет препаратами «Pfizer/BioNTech» и «Moderna».

В середине дня у Центров вакцинации наблюдались длинные очереди. Горожане возмущались, что людям, зарегистрированным на вторую дозу прививки, пришлось ждать по несколько часов в общей очереди.

В целом же на первом месте по вакцинации среди крупных городов Литвы находится Каунас. Здесь привито более 20% жителей. По мнению руководителя Центра по экстремальным операциям Каунасского самоуправления Паулюса Кяраса, это связано не только с хорошей подготовкой города к массовой вакцинации, но и с положительным отношением населения к самой вакцинации.

По данным Департамента статистики, самые лучшие показатели вакцинации в самоуправлениях Неринги и Бирштонаса. Почти треть населения в этих муниципалитетах привита хотя бы одной дозой вакцины. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что рассматривается вопрос направления военных медиков и медиков службы охраны руководства страны с прививками к тем, кто не желает вакцинироваться.

За минувшие сутки в общей сложности в Литве первой дозой были привиты почти 8000 человек, второй – около 400 человек. Всего в стране одной дозой вакцины привито почти полмиллиона жителей, двумя дозами – 190 тысяч человек.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# "Коронный укол"

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