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2021.04.13 08:25

Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня

Радио «Cвобода»2021.04.13 08:25
Турция
Турция / AP nuotr.

Россия приостанавливает пассажирские авиаперелёты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято в понедельник Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полёты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.

О решении сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По её словам, сохранятся только два рейса в неделю на маршруте Стамбул – Москва. Также должны быть организованы так называемые "вывозные рейсы" для российских туристов, находящихся в Турции.

Также до 1 июня приостановлено авиасообщение с Танзанией. С этой страной его открыли одним из первых – после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года.

По оценке, высказанной на днях главой Роспотребнадзора Анной Поповой в эфире радио "Комсомольская правда", ситуация с заболеваемостью ковидом в Турции "осложняется очень быстро".

РБК напоминает, что многие туристы, которые должны были поехать в Турцию еще в мае 2020 года, перенесли свои туры на май 2021-го из-за вспыхнувшей год назад пандемии.

В 2019 году в Турции побывали в качестве туристов более 7 миллионов россиян.

Как сообщает ТАСС, Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Предлагается также временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

В пятницу ситуацию с коронавирусом в Турции обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В тот же день появились сообщения, что Россия может приостановить авиасообщение.

В субботу Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним Эрдоган заявил, что Турция не признаёт аннексию Россией Крыма.

Москва предостерегла Анкару и другие столицы от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри. "РИА Новости" цитирует слова Лаврова:

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", – сказал Лавров по итогам переговоров с египетским министром.​

Радио "Свобода"

Турция
Турция
1 / 1AP nuotr.
Турция
# Россия# В мире

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