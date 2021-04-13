ЛРТ из Висагинаса. Врач Висагинской больницы: движение против вакцинации мне кажется диким

"Я не знаю откуда появилось это движение антиваксеров, но мне это кажется диким", - говорит врач Висагинской больницы Роман Карташов. Об этом он сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ

По данным Департамента статистики, Бирштонас и Юрбаркас быстрее всех продолжают вакцинацию населения в возрасте 65 лет и старше. Между тем, Шальчининкай, Висагинас и Вильнюсский район третий неделю подряд находятся в нижней части рейтинга вакцинации.

"Ситуация в Висагинасе ни хорошая ни плохая. Сейчас в Висагинской больнице привито 50-60 % медиков, про поликлинику сказать не могу. Где-то 20% отказались от прививки, а остальные переболели. Те, кто уже переболел месяца 2-3 назад, прививаются после болезни. Конечно, хотелось бы, чтобы все 100% вакцинировались, но такого никогда не будет, все индивидуально, у каждого свое мнение", - говорит врач Висагинской больницы Роман Карташов.



Он вспоминает, что когда возмоэность привиться от COVIBD-19 он воспринял как подарок на Рождество.



"Мне еще повезло, в тот раз было 9 доз, один человек отказался и ее получил я. Думаю, по Литве общий показатель такой и есть: от 60 % до 80 % медиков вакцинированы, а остальные нет. Что касается вакцинации жителей, то, конечно, у многих скептическое настроение по поводу вакцины AstraZeneca. Ситуация раздута по большей части СМИ и соцсетями. На мой взгляд, она не представляет никакой опасности", - уверен врач.



По его мнению, если почитать научные статьи, то эффективность этой прививки всего на 2-3 % меньше, и это очень незначительный процент.



"А по поводу тромбоза, то это не доказано, ведь если мы возьмем 5 000 человек и каждому дадим по таблетке парацетамола, который можно приобрести без рецепта, то я гарантирую, что хотя бы у 10 человек может случиться анафилактический шок. Что значительно серьезнее, а один или два человека умрут, но ведь о парацетамоле никто не говорит, что он плохой. Медицина - это точная наука, поэтому статистически это незначимая величина.



Вот, к примеру, у пожилого человека эти тромбы в ногах могут быть давно, он наслушался про эту вакцину всего, пришел прививаться, а у него сердце начинает стучать и тромб отрывается. Может быть и такое, мы не можем связывать эти события между собой. Я не знаю откуда появилось это движение антиваксеров, но мне это кажется диким. Я сам вакцинировался, у меня была не высокая температура и слабость после прививки и плечо болело, но по сравнению с тем, что может быть с тем, кто не привит, это небо и земля", - заключает врач.



Шальчининкай, Висагинас и Вильнюсский район не меняют своих позиций уже третью неделю подряд и являются муниципалитетами с самыми медленными темпами вакцинации. В настоящее время в Шальчининкай вакцинированы только 849 жителей (16,5%), в Висагинасе - 20%, а в Вильнюсском районе вакцинировано около трети населения возрастной группы 65+.