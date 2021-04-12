Новости

2021.04.12 10:16

В Литве – 597 новых случаев коронавируса, скончалось 9 человек

LRT.lt, BNS2021.04.12 10:16
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, в течение прошлого дня в стране было выявлено 597 новых случаев COVID-19. Сообщается, что от инфекции умерло еще 9 человек.

Согласно данным, опубликованным департаментом статистики, умершим было от 50 до 99 лет.

По три скончавшихся человека относились к возрастным группам 70-79 и 80-89 лет, по одному – к возрастным группам 50-59, 60-69 и 90-99 лет.

Все эти люди умерли в больницах.

Департамент статистики отмечает, что суточное количество умерших является предварительным и в течение нескольких дней может корректироваться в зависимости от поступления новых данных.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 3 697 человек. С этим инфекционным заболеванием прямо или косвенно связано 7 495 смертей.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

С начала пандемии в Литве заболело коронавирусом 226 783 человека.

По декларируемым данным, по-прежнему больны 56 436 инфицированных, однако статистическое количество больных – 12 591 человек.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 444,7 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 7,1 процента.

Эти два показателя важны при принятии решения о сценарии смягчения карантина.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера был привит 1 339 человек, второй – 42 человека.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
# Литва# коронавирус

Популярно

Aleksandras Vasiljevas

Новости

2021.04.11 16:23

Александр Васильев перевез свою коллекцию в Висагинас: в Москве не нашлось места

Daniel Ilkevič

Новости

2021.04.11 13:40

Даниэль Илькевич. О рома в Литве знают только по средствам массовой информации?

Serialo filmavimas

Новости

2021.04.11 11:25

Каунас стал съемочной площадкой – одно из его мест превратили в бункер Гитлера.

Vakcinavimas Vilniuje

Новости

2021.04.12 08:00

С понедельника Вильнюс будет приглашать людей старше 55 лет на прививку вакциной «Pfizer»

Галина Баранова
"Русская улица" 14

Новости

2021.04.11 12:10
"Русская улица"

Галина Баранова: Меняется исторический антураж, а сущность человека веками неизменна

14
Юрий Гагарин

Новости

2021.04.11 12:05

Первый в космосе. За что Гагарина уважают немецкие астронавты

Sadyras Žaparovas

Новости

2021.04.11 11:05

Президент станет ханом? Зачем в Бишкеке опять меняют конституцию

Vilniaus Baltupių progimnazija

Новости

2021.04.12 09:13

С понедельника еще в 4-х самоуправлениях младшие школьники могут вернуться к занятиям

Читальные залы будут принимать посетителей
LRT PLIUS eteryje – A. Navalno filmas

Новости

2021.04.11 14:59

Фильмы-расследования Навального получили премию "Белый слон"

Radviliškio mero rinkimai

Новости

2021.04.12 09:52

На мэрских выборах в Радвилишкисе во втором туре встретятся консерватор и член партии зеленых