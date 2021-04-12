В Литве – 597 новых случаев коронавируса, скончалось 9 человек

По данным департамента статистики, в течение прошлого дня в стране было выявлено 597 новых случаев COVID-19. Сообщается, что от инфекции умерло еще 9 человек.

Согласно данным, опубликованным департаментом статистики, умершим было от 50 до 99 лет.

По три скончавшихся человека относились к возрастным группам 70-79 и 80-89 лет, по одному – к возрастным группам 50-59, 60-69 и 90-99 лет.

Все эти люди умерли в больницах.

Департамент статистики отмечает, что суточное количество умерших является предварительным и в течение нескольких дней может корректироваться в зависимости от поступления новых данных.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 3 697 человек. С этим инфекционным заболеванием прямо или косвенно связано 7 495 смертей.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

С начала пандемии в Литве заболело коронавирусом 226 783 человека.

По декларируемым данным, по-прежнему больны 56 436 инфицированных, однако статистическое количество больных – 12 591 человек.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 444,7 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 7,1 процента.

Эти два показателя важны при принятии решения о сценарии смягчения карантина.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера был привит 1 339 человек, второй – 42 человека.