Новости

2021.04.11 07:30

Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля

Радио «Cвобода»2021.04.11 07:30
Didžioji Britanija gedi princo Philipo
Didžioji Britanija gedi princo Philipo / AP nuotr.

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля, сообщил Букингемский дворец. Геральдическая палата ранее объявила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.

В соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.

Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца Филипа, траур королевской семьи - две недели.

В субботу, 10 апреля, по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе, описывает Би-би-си сегодняшние памятные мероприятия, проходящие в условиях эпидемических ограничений.

Артиллерийский салют начался в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Каждую минуту раздавался один артиллерийский залп, всего 41. Применялись и пушки времен Первой мировой войны. Из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.

К салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец "Даймонд" и фрегат "Монтроуз". Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.

Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.

Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению.

Радио Свобода

Didžioji Britanija gedi princo Philipo
Didžioji Britanija gedi princo Philipo
1 / 1AP nuotr.
Didžioji Britanija gedi princo Philipo
# В мире

Популярно

Karantinas Vilniuje

Новости

2021.04.10 09:45

В Литве подтверждено 955 новых случаев коронавируса

Santaros klinikų infekcinių ligų korpusas

Новости

2021.04.10 09:10

Прогноз Сантаришкской поликлиники: достигнутый пик заболевания COVID-19 может сохраниться в течение двух недель

Princas Philipas
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новости

2021.04.10 09:59
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Похороны принца Филиппа в условиях пандемии: королевская церемония, но без публичного прощания

Vakarėlis, asociatyvi nuotr.

Новости

2021.04.10 11:50

Бурная студенческая ночь в Вильнюсе: в нелегальной вечеринке участвовало более ста человек

дополнено
Vakcinavimas

Новости

2021.04.10 10:50

В субботу в городах продолжается вакцинация от COVID-19

Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė ir Vytautas Landsbergis

Новости

2021.04.10 15:18

Лидеры страны призывает вакцинироваться от COVID-19: это единственный путь к нормальной жизни

„Sputnik V“ vakcina

Новости

2021.04.10 09:50

СМИ: В России четыре человека умерли после прививки "Спутником V"

Donbasas

Новости

2021.04.10 15:10

Лилия Шевцова. Украинская ловушка для Кремля

Andrejaus Sacharovo atvaizdas taip vadinamoje Rytų Berlyno galerijoje

Новости

2021.04.10 14:00

В сети открылся Виртуальный музей Андрея Сахарова

Vitalijus Manskis

Новости

2021.04.10 11:40

Татьяна Фельгенгауэр. В атаках на культуру в России за мракобесами прячутся политики