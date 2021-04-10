Лидеры страны призывает вакцинироваться от COVID-19: это единственный путь к нормальной жизни

Валдас Адамкус, Даля Грибаускайте и Витаутас Ландсбергис призывают жителей страны сделать прививки от COVID-19.

Министерство здравоохранения Литвы проводит агитационную кампанию «Плечом к плечу за свободу», в рамках которой в рекламном ролике снялись руководители страны и призвали жителей пройти вакцинацию от COVID-19.

«Вакцинация – единственный путь к нормальной жизни», – говорит экс-президент Д. Грибаускайте.

Первую дозой вакцины президент была привита 4 марта, второй – 25 марта.

Другой бывший президент страны В. Адамкус заявляет, что верит в науку, поэтому призывает привиться.

«За свободу путешествовать, общаться и, наконец, обнять близких», – говорит В. Адамкус в ролике.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в субботу также призвал к вакцинации от COVID-19.

Petys už laisvę! Panaudojome daugiau nei 650 tūkst. vakcinų. Vien vakar - arti 30 tūkst! Virš 460 tūkst. žmonių... Posted by Arūnas Dulkys on 2021 m. balandžio 9 d., penktadienis

«Болезнь COVID представляет наибольшую опасность для пожилых. Во всех центрах вакцинации ждут людей в возрасте 65 лет и старше. Пожалуйста, не откладывайте. Пожалуйста, воспользуйтесь своим правом. Это способ защититься от тяжелой формы данного заболевания. При необходимости проконсультируйтесь, но не сомневайтесь, доверьтесь науке и своей свободе выбора.

Режиссер Андрей Тарковский говорил, что свобода – это всегда внутренняя свобода человека. Это, возможно, даже не право. Права можно отобрать, а свободу – нет. (...) Поэтому даже в свободных странах можно встретить совершенно несвободных людей и... наоборот.

«Плечом к плечу за свободу» – путешествовать, общаться, обниматься и испытывать внутреннюю свободу», – написал А. Дулькис в своем аккаунте в Facebook.

Как сообщил департамент статистики, в минувшие сутки первой дозой вакцины от COVID-19 привились 26 380 человек, второй – 3 313 человек.

Всего в стране первой дозой вакцинировано 463 598 человек, обеими – 188 960.