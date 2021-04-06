Глава Amnesty International просит Путина пустить к Навальному врача

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить политика. Правозащитник написала об этом в твиттере.

Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.



Алексей Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичоком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила Калламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта Аньес Калламар была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.

Накануне Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.

К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". При этом политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.