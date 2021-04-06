Новости

2021.04.06 10:04

Министерство образования проводит дискуссию о вакцинации для выпускников на русском языке

LRT.lt2021.04.06 10:04
Школа
Школа / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вакцинация выпускников уже началась во многих муниципалитетах Литвы. Сегодня, 6 апреля, 14:00 час. Министерство образования, науки и спорта организует дискуссию о важности вакцинации на русском языке. 

В ней примут участие профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис, а также программный директор Русского радио Эрнест Алесин

«Мы хотели бы как можно скорее вернуть всех детей в школу, но сейчас на первом месте стоят выпускники. Этим молодым людям предстоит серьезное испытание - экзамены на аттестат зрелости, от результатов которых зависят их дальнейшие возможности и выбор. Для них важно как можно скорее вернуться к контактному обучению, чтобы учителя могли как можно больше помочь, особенно тем, кто испытывает трудности с подготовкой к экзаменам.

Поэтому я еще раз хочу напомнить выпускникам о возможности вакцинации. Чем больше и быстрее будут вакцинированы выпускники и учителя, тем больше у них шансов вернуться в классы», - говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

Витаутас Усонис, профессор кафедры педиатрии Института клинической медицины медицинского факультета Вильнюсского университета, приветствовал решение вакцинировать выпускников в порядке приоритетности.

«К сожалению, молодежь тоже болеет COVID-19, не все легко переболевают, есть очень серьезные осложнения, мы не знаем, как болезнь отразится на здоровье в будущем. Было бы очень плохим решением позволить им просто переболеть, это что-то вроде русской рулетки», - отмечает профессор.

Кроме того, по его мнению, вакцинация выпускников средней школы будет способствовать более быстрому развитию популяцинного иммунитета.

В. Усонис напомнил, что важно продолжать соблюдать требования безопасности даже после первой вакцинации. Пока большая часть населения не будет вакцинирована, мы должны заботиться и защищать друг друга: дезинфицировать руки, носить маски, держаться на расстоянии.

Чтобы ответить на как можно больше вопросов выпускников, их родителей и учителей о вакцинации, министерство приглашает к прямой дискуссии на эту тему на русском языке:

6 апреля, в 14:00, в дискуссии на русском языке на сайте YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gQQgiCPtT14 примет участие профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис, а также программный директор Русского радио Эрнест Алесин.

Школа
Школа
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Школа
# "Коронный укол"

Популярно

„Sputnik V“

Новости

2021.04.05 15:20

Die Welt: Гонка за "Спутником V" набирает обороты

КПП

Новости

2021.04.06 08:22

Правительство решит, снять ли ограничения на передвижение между муниципалитетами

Тимоте Суладзе
"Русская улица" 9

Новости

2021.04.05 10:50
"Русская улица"

Беженец Тимоте Суладзе: хочу, чтобы Беларусь стала частью Европы не только географически

9
Policijos patikros punktas

Новости

2021.04.05 10:37

За два дня полиция развернула 1 100 автомобилей, составлен 81 протокол

Вакцинация в Вильнюсе

Новости

2021.04.05 18:06

За три праздничных дня в Вильнюсе вакцинировано более 9 600 человек

Vakcinacija

Новости

2021.04.06 08:42

Вакцинация от COVID-19 в Литве: главные вопросы и ответы

Андрей Сахаров

Новости

2021.04.05 10:40

Больше десятка мировых столиц готовятся отметить 100-летие академика Сахарова

Юбилей будет отмечен и в Литве
Rinkimai Bulgarijoje

Новости

2021.04.05 11:04

На выборах в Болгарии партия ГЕРБ впереди, но часть голосов потеряна

Школа

Новости

2021.04.06 09:29

В Вильнюсе откроют 8 новых школ

Андрей Кураев

Новости

2021.04.05 14:50

Патриарх Кирилл дал Андрею Кураеву время на "переосмысление позиции"