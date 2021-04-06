Министерство образования проводит дискуссию о вакцинации для выпускников на русском языке

Вакцинация выпускников уже началась во многих муниципалитетах Литвы. Сегодня, 6 апреля, 14:00 час. Министерство образования, науки и спорта организует дискуссию о важности вакцинации на русском языке.

В ней примут участие профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис, а также программный директор Русского радио Эрнест Алесин

«Мы хотели бы как можно скорее вернуть всех детей в школу, но сейчас на первом месте стоят выпускники. Этим молодым людям предстоит серьезное испытание - экзамены на аттестат зрелости, от результатов которых зависят их дальнейшие возможности и выбор. Для них важно как можно скорее вернуться к контактному обучению, чтобы учителя могли как можно больше помочь, особенно тем, кто испытывает трудности с подготовкой к экзаменам.

Поэтому я еще раз хочу напомнить выпускникам о возможности вакцинации. Чем больше и быстрее будут вакцинированы выпускники и учителя, тем больше у них шансов вернуться в классы», - говорит министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

Витаутас Усонис, профессор кафедры педиатрии Института клинической медицины медицинского факультета Вильнюсского университета, приветствовал решение вакцинировать выпускников в порядке приоритетности.

«К сожалению, молодежь тоже болеет COVID-19, не все легко переболевают, есть очень серьезные осложнения, мы не знаем, как болезнь отразится на здоровье в будущем. Было бы очень плохим решением позволить им просто переболеть, это что-то вроде русской рулетки», - отмечает профессор.

Кроме того, по его мнению, вакцинация выпускников средней школы будет способствовать более быстрому развитию популяцинного иммунитета.

В. Усонис напомнил, что важно продолжать соблюдать требования безопасности даже после первой вакцинации. Пока большая часть населения не будет вакцинирована, мы должны заботиться и защищать друг друга: дезинфицировать руки, носить маски, держаться на расстоянии.

Чтобы ответить на как можно больше вопросов выпускников, их родителей и учителей о вакцинации, министерство приглашает к прямой дискуссии на эту тему на русском языке:

6 апреля, в 14:00, в дискуссии на русском языке на сайте YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gQQgiCPtT14 примет участие профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис, а также программный директор Русского радио Эрнест Алесин.