Расколотая карантином Литва – грозит ли Вильнюсу «штурм Капитолия»?

Год назад Литва говорила о солидарности, поддержке медиков, необходимости остановить и преодолеть пандемию - сегодня антикарантинные акции набирают обороты, а протестные настроения отчасти напоминают штурм Капитолийского дворца в США.

LRT.lt поговорил с философом Гинтасом Каралисом, преподавателем Института международных отношений и политических наук, о чувстве несправедливости, расколовшем Литву, и о беспомощности политиков во время пандемии.

- Кто сегодня протестует против карантина? С каким явлением мы сталкиваемся?

- Есть несколько аспектов. Политика, особенно демократическая, - это, прежде всего, вопрос эмоций, а не рациональности, для этого есть слово «страсть». Понимание демократии как политической власти, в которой сувереном является народ, требует эмоциональной речи, эмоционального представления различных идей и конкуренции в борьбе за то, чтобы эти люди были услышаны.

Есть идея, что 2 + 2 равно 4, другая - что 2 + 2 равно 5, и побеждает тот, кто создает более сильную эмоцию. 2 + 2 может быть 5, если мы так голосуем на референдуме. Референдум по Brexit - отличный тому пример.

Мы не видим этих протестов в Китае, в России их также гораздо меньше, а в демократическом мире они проявляются во всей красе. Рациональность характеризуется верховенством закона, разделением властей - это не демократические принципы, это элементы, заимствованные из других политических систем.

Второй аспект состоит в том, что сама рациональность понимается как порабощение. Всех противников вакцинации, сторонников плоской Земли, можно объяснить тем фактом, что нынешняя демократическая система, капиталистическая экономика, объединены якобы неоспоримыми фактами и опытом, и они стали формой порабощения.

Мишель Фуко назвал это биополитикой. «Медицина стала самой политической наукой», - сказал он в 1976 году. А что мы видим сейчас? Не все слышали о Всемирной организации здравоохранения до пандемии, а теперь она диктует всему миру, как проводить политику.

Эмоции становятся протестом против порабощения, возможным выходом из совершенно зажатой ситуации. Иррациональность рассматривается как протест против этой системы.

Есть социально-экономическое [объяснение]. Эта идея хорошо объяснена в фильме «Бойцовский клуб»: 99 процентов из нас не станут миллионерами, звездами футбола, лауреатами Нобелевской премии, успешными предпринимателями, изобретателями. Но с детства нам говорили, что мы должны быть ими, а если мы этого не делаем, нам должно быть стыдно за то, что мы потерпели неудачу. Стыд становится средством контроля.

Люди злятся, что система их разочаровала. Как я уже сказал, они не могут поспорить, потому что вас сразу списывают как «отсталого», радикала. Но есть общее возмущение своим положением - ты пытаешься, работаешь и все равно ничего, хотя тебе обещали в школе, по телевидению, с трибуны Сейма.

Социально-экономическая логика капиталистической экономики создает очень хорошую основу для огромной разгневанной толпы, она злится на систему, которая их разочаровала и которую они не могут изменить.

Перед лицом вышеупомянутых структурных проблем - экономических, демократических проблем, кризиса рациональности, вопрос коллективной идентичности становится очень проблематичным. Человеку это нужно, но национальной идентичности недостаточно. В соцсетях стать членом команды очень просто: достаточно согласиться с мнением, будь то за Трампа или кого-то другого, и ты уже свой, не надо прилагать усилия, тебя сразу принимают.

Если мы спросим людей, которые верят в теории заговора, тех, кто против масок или против прививок, большинство из них ответят, что, возможно, я не согласен со всем, что говорится, но мне нравится общее направление. Необязательно со всем соглашаться, достаточно идентифицировать себя, и ты сразу же становишься своим.

Если мы посмотрим на бунты в Капитолии, бунтовщики - это не какие-то бритоголовые неонацисты. Это оторванные от общения подростки, выросшие за компьютером, оторванные от общения мужчины среднего возраста, в целом эксцентричные личности. И все они находят общую коллективную идентичность в социальных сетях, группах.

Очень интересно наблюдать: бунт идет, кто-то бьет, а каждый второй снимает себя. О своей причастности к беспорядкам люди сами узнают [как будто] из социальных сетей, даже если они на месте.

Забавно, но также очень серьезно: экранная реальность становится более реальной, чем заэкранная реальность, потому что в экранной реальности эмоции, рациональность, коллективные действия объединяются в красивое повествование: мы собираемся, мы что-то делаем, есть результат. На самом деле это не так: вы пытаетесь, вы работаете, а результата нет.

На экране больше свободы, чем на самом деле - это ужасное понимание нашей реальности. Экран имитирует свободу действовать, сражаться, быть таким заговорщиком, как в компьютерной игре. Это печальное доказательство того, насколько мало этой свободы скрывается за ширмой.

- Значит ли это, что в Литве мы можем получить штурм Сейма, как это произошло в январе в США?

- Сложно сказать, но логика та же, в Литве она не оценена в полной мере. Очень интересным явлением стал летний марш против расизма в США - мы увидели, что большая часть молодых людей живет в совершенно ином информационном пространстве. Для них то, что происходит в США, более вероятно, чем здесь, более интересное повествование о экранной реальности: леса Амазонки, пожар в Калифорнии. Там, где интереснее изображение, история, музыка в голливудском формате, там реальность кажется более реальной.

Мы можем ожидать возмущения и битья окон Сейма за то, что происходит не в Литве, а в другой стране.

В Литве мы видим, что различные силы, не попавшие в Сейм, пытаются воспользоваться этим, и это может быть весьма успешным. Это скорее крайние правые, им всегда легче выявлять врагов: иммигрантов, национальные меньшинства, маргинальные группы.

- Интересно, что в протестах «против карантина» уже не ясно, это левые или правые: человек, который говорит, что он против государственного контроля, теоретически левый, но в протестах, которые мы видели, он пойдет под литовским флагом и будет говорить, что он за традиционную семью. Что происходит сегодня с идеологиями?

- Левый ты или правый - это всего лишь изображение на экране. Это больше не набор идей, классовая идентичность - исторически в Литве у нас этого не было. Нас возмущает непоследовательность партийных программ, но требовать такой последовательности уже сложно. Тот, кто создаст лучший фильм, побеждает.

В настоящий момент ты можешь построить свою идеологию как бутерброд: берешь то, что нравится, от одного, от другого. «Защитники семьи» недавно выбрали плакаты из нацистской символики, и очень интересно, поняли ли они это сами. А на заднем плане - триколор.

- Что касается флага, то недавно прогремел скандал с граффити в вильнюсском пешеходном переходе, теперь известно, что планируется марш с автомобилями и множеством флагов. Означает ли это присвоение триколора, что он тоже ничего не значит?

- Удобный символ, он может охватывать большую группу людей. И левые, и правые могут идентифицировать себя: любой, кому что-то в жизни не нравится.

Конечно, обидно, что его используют. Одно время Витис был популярен, но в переходе его рисовать сложно, триколор наверное проще – видимо, этим занимаются небольшие художники (улыбается).

- Возвращаясь к тому, что политикам, как вы сказали, нужны страсть, эмоции - почему мы больше не можем создать веру в науку, медицину, как это было год назад, когда считалось, что все, что нам нужно сделать, это объединиться, доверять врачам и помогать им? Почему мы так устали?

- Наука - это не вопрос страсти. Наука ошибается, она проверяет гипотезы, она сама не знает, она только исследует и получает результат. Один день необходимо носить маски, другой день - нет, один день подходит AstraZeneca, другой день - уже нет: наука меняет свое мнение, потому что она основана на [доступных] данных. Она не может быть волшебником, как одна правда, она экспериментальная дисциплина.

Большая проблема в том, что она стала такой святой коровой. В Советском Союзе коммунизм был научно доказанной истиной, ученые доказали, что это лучшая система. Когда-то расизм был научно доказан.

Наука заняла место религии, но может ли она быть таким проводником? Хотелось бы, чтобы этого не было, потому что науку тоже можно использовать для совершения преступлений. Биополитические вопросы могут оправдать всю тоталитарную систему. Добавлять в воду из крана успокоительные средства было бы безопасно для всех: снизилась бы преступность, всем стало бы спокойнее, и это можно было бы доказать научно.

Проводниками должны быть политические лидеры, которые не играют во всезнаек. Они пытаются придумывать идеи, убеждать людей, не прикрываться наукой, а просто говорить правду, хотя все варианты будут рискованными.

Наверное, худшее, что может сделать политик в таком раздраженном обществе, - это лгать. Есть примеры, когда это какое-то время работает, Д. Трамп - хронический лжец, но всем нравилась эта эмоция. На ограниченное время.

- Как тогда оценивать литовских политиков, чего им не хватает?

- Предыдущее правительство - это довольно низкий стандарт: высокомерное, никого не слушающее, жонглирующее псевдонаучными истинами, крайне неуважительное. Предыдущее правительство было примером всех худших черт демократии, когда большинство не считается с меньшинством и считает, что так и надо. Демократия, когда меньшинство подчиняется большинству (слова Виктораса Пранккетиса, бывшего спикера Сейма - LRT.lt).

Нынешнее правительство – его как будто мало видно. Я вижу, что оно слишком активно прикрывается меняющимися научными фактами. Очевидно, они не знают, что и наука не знает, трудно понять, почему оно пытается это скрыть. Нужно говорить.