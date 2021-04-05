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2021.04.05 18:06

За два дня в Вильнюсе вакцинировано более 6000 человек

Радио LRT2021.04.05 18:06
Вакцинация в Вильнюсе
Вакцинация в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За два праздничных пасхальных дня в Вильнюсе уже было вакцинировано более 6000 человек.

Вильнюсское самоуправление напоминает, что регистрироваться на вакцинацию можно, так как она будет продолжаться и сегодня, и завтра. Вчера не пришли на вакцинацию чуть более 80 человек.

Те, кто не пришел, чтобы сделать прививку, но является жителем Вильнюса и находится в приоритетных группах, смогут сделать это позже, зарегистрировавшись на другое время.

Зарегистрировавшись через правительственный электронный портал, можно выбрать как предпочтительное для вакцинации время, так и наиболее удобное из 4 мест, где она проводится.г

Регистрация проходит на сайте https://vakcina.vilnius.lt/.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поблагодарил премьера и Министерство здравоохранения, которые выполнили обещание и выделили Вильнюсу 17 тыс. доз вакцины.

"Мы постараемся добраться до каждого вильнюсца, входящего в приоритетную группу, пока не останется ни одной неиспользованной вакцины. Только что это сделал и я – привился Vaxzevria вакциной, призываю и других сделать этот шаг к свободе от пандемии, – сказал мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

Ожидается, что за праздничные выходные в Вильнюсе будет вакцинировано около 12 тысяч человек.

Вакцинация в Вильнюсе
Вакцинация в Вильнюсе
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вакцинация в Вильнюсе
# "Коронный укол"

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