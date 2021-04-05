За последние сутки в Литве выявлено 600 случаев коронавируса, 4 человека умерло

Как сообщил в понедельник департамент статистики, за последние сутки в стране было выявлено 600 новых случаев COVID-19, от этого инфекционного заболевания умерло 4 человека.

Вчера в стране по подозрению на коронавирус был проведен 3 531 молекулярный и 1 104 антигенных теста.

Количество новых заболеваний за последние семь дней – 838 случаев на 100 тысяч человек.

Статистическое количество выздоровевших и живых – 201 727 человек. Декларированное количество выздоровевших – 158 238 человек.

Koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Декларированным больным департамент статистики считает человека, у которого подтвержден случай болезни, но окончание болезни не подтверждено врачом. Статистическим больным считается человек, у которого болезнь была подтверждена в течение последних 28 суток. По истечении этого срока человек считается статистически здоровым.

Как утверждает департамент, статистический показатель количества больных может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, поскольку среди декларированных больных могут встречаться случаи, когда человек уже не болен, но окончание болезни еще не подтверждено семейным врачом.