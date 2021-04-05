Удивительная история Эла Джолсона: как мальчик из Середжюса покорил Голливуд и Бродвей

Эл Джолсон снялся в одном из первых звуковых фильмов «Певец джаза» и стал настоящим символом американского шоу-бизнеса. Имя Эл он взял себе уже в Америке, а родился он под другим именем – Аса, в небольшом литовском городке на территории Российской империи Среднике (Середжюсе).

Один из самых известных бродвейских и голливудских исполнителей ХХ века, певец, которого называли создателем самого первого настоящего шоу. Он одним из первых во время исполнения музыкального номера стал танцевать и тесно общаться со зрителями.

В цикле «Камни памяти» LRT отдает дань памяти выдающимся литвакам, родившимся, жившим в Литве или разъехавшимся из Литвы по всему миру. Тридцать четвертая история цикла посвящена Элу Джолсону.

Камни памяти / LRT

Портрет мужчины, исполняющего песню «Mammy», изображен на почтовых марках США. Три звезды с его именем украшают Аллею звезд в Голливуде. В Нью-Йорке его именем названа улица. В первой половине ХХ века пластинки с его песнями крутились в домах миллионов людей.

Alas Jolsonas / Vida Press

До появления на Бродвее, а затем и на экранах голливудского кино, Аса жил со своей семьей в Среднике (Середжяй). В мир музыки его ввела мать, которая подарила ему скрипку и внушила, что он призван покорить музыкальный мир.

В 1894 году Аса вместе с матерью и братом покинул Середжюс и добрался до Вашингтона. Там братья пробивались заработками на улицах.

A. Jolsonas ir jo brolis H. Jolsonas / Laidos „Daiktų istorijos“ stop kadras

Талант уличных певцов был замечен, и в подростковом возрасте братьев стали приглашать участвовать в музыкальных ревю для солдат.

Таким образом братья из Середжюса в начале ХХ века оказались на больших сценах и экранах. Впоследствии мало какая постановка на Бродвее могла обойтись без Эла Джолсона. Он был популярнейшим киноактером и одновременно певцом.

Alas Jolsonas / „Kultūros barų“ archyvo nuotr.

Сегодня Эл Джолсон – один из самых влиятельных людей в истории культуры ХХ века. Знаменитым его сделала роль чернокожего в фильме 1927 года «Певец джаза», считающегося одной из первых звуковых лент.

Alas Jolsonas / Vida Press

Литвак создавал настоящие шоу, в которых сочетал разные стили, элементы водевиля, специфику кинематографической игры и джазовую музыку. Кстати, часть исполнявшихся песен были его авторскими композициями.

Телевизионные и радиошоу Эла Джолсона смотрели и слушали десятки миллионов людей. Возможно, кто-то из них до сих пор вспоминает Джолсона и напевает какую-нибудь его песенку.

Alas Jolsonas / Flicr nuotr.

Историю Эла Джолсона слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс