Новости

2021.04.04 09:27

Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook

Могла произойти утечка личных данных и 220 тысяч литовских пользователей
Радио «Cвобода», LRT.lt2021.04.04 09:27
Programišiai
Programišiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идёт о данных пользователей из более чем ста стран.

Сообщается, что были обнародованы номера телефонов пользователей, адреса Facebook ID, имена и фамилии, биографические данные и адреса электронной почты пользователей.

В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании - 11 миллионов, в Индии - 6 миллионов.

Судя по информации, представленной в социальной сети, могла произойти утечка аккаунтов и 220 190 пользователей из Литвы.

Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании "Хадсон Рок", изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.

Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечки личной информации пользователей.

Programišiai
Programišiai
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Programišiai
# Литва# В мире# интернет

Популярно

Karantinas Lietuvoje

Новости

2021.04.03 10:20

В Литве выявлено 985 новых случаев коронавируса

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė

Новости

2021.04.03 11:03

Пасхальное поздравление И. Шимоните: благодарю всех за терпение и понимание

Skiepijimas

Новости

2021.04.03 11:50

Вильнюс объявляет, что в субботу за три часа уже вакцинировано более 1 000 человек

Второй год подряд папа Франциск будет оглашать свое пасхальное послание на пустой площади Святого Петра
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новости

2021.04.03 17:31
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Пасха в условиях коронавируса: Италия вводит строгий локдаун, президента Аргентины не уберег "Спутник V"

Gediminas Jaunius

Новости

2021.04.03 12:37

Армонайте сожалеет о поведении Яунюса, доставленного в полицейский комиссариат

Policijos patikros punktas

Новости

2021.04.03 09:59

Несмотря на призыв министра вакцинировать полицейских, минздрав не планирует менять порядок

Parduotuvė

Новости

2021.04.04 09:07

Сетевые магазины и большинство аптек в первый день Пасхи будут закрыты

Žygintas Minelga

Новости

2021.04.04 07:20

Утрата для литовского альпинизма – упал с водонапорной башни и скончался Жигинтас Минелга

Diana Nausėdienė ir Gitanas Nausėda

Новости

2021.04.04 07:02

Президент и первая леди страны поздравляют с Пасхой: сегодня нам особенно нужны согласие и единство

Protestai Bulgarijoje

Новости

2021.04.03 11:21

Выборы в Болгарии: за кого будет голосовать молодежь