Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идёт о данных пользователей из более чем ста стран.
Сообщается, что были обнародованы номера телефонов пользователей, адреса Facebook ID, имена и фамилии, биографические данные и адреса электронной почты пользователей.
В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании - 11 миллионов, в Индии - 6 миллионов.
Судя по информации, представленной в социальной сети, могла произойти утечка аккаунтов и 220 190 пользователей из Литвы.
Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании "Хадсон Рок", изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.
Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечки личной информации пользователей.