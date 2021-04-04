Хакеры раскрыли личные данные 500 миллионов пользователей Facebook

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook опубликованы в открытом доступе на хакерском форуме. Как сообщает Insider, речь идёт о данных пользователей из более чем ста стран.

Сообщается, что были обнародованы номера телефонов пользователей, адреса Facebook ID, имена и фамилии, биографические данные и адреса электронной почты пользователей.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

В США затронуты интересы более 32 миллионов пользователей, в Великобритании - 11 миллионов, в Индии - 6 миллионов.

Судя по информации, представленной в социальной сети, могла произойти утечка аккаунтов и 220 190 пользователей из Литвы.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021

Раскрытые ныне сведения относятся к периоду нескольких предыдущих лет. Однако, по словам аналитика компании "Хадсон Рок", изучающей киберпреступность, мошенники не обойдут вниманием опубликованный массив данных.

Администрация Facebook пока не отреагировала на сообщения о крупной утечки личной информации пользователей.