Сетевые магазины и большинство аптек в первый день Пасхи будут закрыты

Магазины пяти крупных сетей – "Maxima", "Lidl", "Norfa", "Rimi" и "Iki", – а также большинство аптек в первый день Пасхи будут закрыты.

Во второй день Пасхи все торговые сети будут работать в обычном режиме, за исключением магазинов сети "Norfa" – в понедельник они будут работать короче, с 9 часов до 21 часа.

"Rimi" объявила, что в условиях продленного карантина некоторые магазины сокращают свое рабочее время на час и более. На время карантина сокращены и часы работы части магазинов сети "Maxima".

"Eurovaistinė" объявила, что аптеки сети в первый день Пасхи будут закрыты, а в случае необходимости клиентов будет обслуживать только аптека на улице Укмергес в Вильнюсе. Однако во время Пасхи фармацевты компании при необходимости будут консультировать по телефону. Во второй день Пасхи многие аптеки "Eurovaistinė" будут открыты.

Большинство аптек "Benu" в первый день Пасхи также будут закрыты, работать будут только аптеки на вильнюсской улице Жирмуну, улице Летувининку в Шилуте, улице Жемайчю в Каунасе и улице Лигонинес в Алитусе. Во второй праздничный день часть магазинов работать не будет, некоторые будут короче.

Аптеки сети "Camelia" в пасхальное воскресенье будут закрыты, но в понедельник будут открыты те, которые обычно работают по воскресеньям.