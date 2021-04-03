Армонайте сожалеет о поведении Яунюса, доставленного в полицейский комиссариат

Литовская полиция информирует, что в субботу ночью, в 2 часа 14 минут, поступило сообщение о том, что из квартиры на вильнюсской улице Кривулес доносятся шум и громкая музыка.

По прибытии сотрудников полиции было обнаружено 8 человек, на которых были составлены протоколы по статье 45 Кодекса административных правонарушений Литовской Республики (деяния, вызывающие риск распространения инфекционных заболеваний).

Во время работы к полицейским подошел мужчина, проживающий в соседней квартире. Он представился членом Вильнюсского городского самоуправления и мешал сотрудникам работать, не выполнял их требований.

По данным портала lrytas.lt, это был Гедиминас Яунюс, член Партии свободы, возглавляющий муниципальную комиссию по исторической памяти.

В субботу в фейсбуке председатель Партии свободы Аушрине Армонайте выразила сожаление по поводу поведения своего коллеги и заявила, что его поведение будет рассмотрено партийной комиссией по этике.

Aušrinė Armonaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Теперь, когда мы все устали от карантинных ограничений и стремимся к их смягчению, пример любых известных людей, и особенно политиков, важен как никогда. Сожалею, что Гедиминас Яунюс не выдержал этого экзамена. Этот случай должен быть строго оценен комиссией Партии свободы по этике», - написала А. Армонайте в фейсбуке.

Dabar, kai esame visi pavargę nuo karantino suvaržymų ir siekiame jų laisvinimo, bet kokių žinomų žmonių, o... Posted by Aušrinė Armonaitė on 2021 m. balandžio 3 d., šeštadienis

По сведениям lrytas.lt, Г. Яунюс отказался проверять состояние своего алкогольного опьянения. Мужчина (1978 г. р.) был отвезен в Вильнюсский уездный комиссариат, где на него был составлен протокол по статье 506 (часть 4) Кодекса административных правонарушений Литовской Республики (невыполнение законного распоряжения или требования должностного лица).

Gediminas Jaunius / BNS nuotr.

LRT.lt напоминает, что Г. Яунюс от Партии свободы баллотировался на выборах в Сейм. Тогда муниципальная комиссия по этике признала, что он нарушил принципы поведения политиков, так как предоставил недостоверные сведения о своем образовании. В информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, он давал тогда понять, что владеет тремя дипломами о высшем образовании, однако выяснилось, что процесс обучения еще не завершен.

Г. Яунюс сказал, что его образование формально может быть квалифицировано как «неполное высшее». Политик заявил, что людей следует судить не по их дипломам.