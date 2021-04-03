Пасхальное поздравление И. Шимоните: благодарю всех за терпение и понимание

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет жителей Литвы с приближающимся праздником Пасхи.

По словам премьер-министра, праздник Воскресения Христова – это время, когда природа пробуждается, дни становятся светлее. К сожалению, на нашу повседневную жизнь по-прежнему влияют пандемии и вирусы, а теперь – и новые их разновидности.

Как сказала И. Шимоните, пока наши совместные усилия помогали снизить распространение вируса, и мы все вместе устояли перед второй волной. В конце прошлого года правительству пришлось принять неприятные, но необходимые решения, и немалая их часть до сих пор остается в силе. Самый важный результат этих усилий – значительное сокращение количества смертей.

«Сегодня я снова прошу терпения, концентрации и понимания, хотя усталость и ослабляет готовность ежедневно соблюдать карантинные ограничения. Наша главная цель – не допустить, чтобы третья волна принесла новые большие жертвы.

Мы снова наблюдаем рост числа случаев заболевания во многих европейских государствах, когда города, регионы или страны целиком снова возвращаются к строгому карантину. Правительство стремится свести к минимуму количество новых случаев, вместе с тем как можно меньше ограничивая то, что в настоящее время открыто. Чтобы это удалось, мы должны действовать солидарно – при общении соблюдать правила безопасности, профилактически тестироваться и прививаться», - сказала глава правительства.

«Я каждый день вспоминаю и благодарю всех: медиков, учителей, социальных работников, полицейских и шаулисов, я благодарна всем волонтерам, каждому, кто создает рабочее место или ждет возможности открыть дверь своего заведения. Каждому жителю Литвы – за терпение и понимание того, что эту тяжелую ситуацию злобой не разрешить», - сказала, в частности, И. Шимоните.