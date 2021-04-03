Новости

2021.04.03 10:20

В Литве выявлено 985 новых случаев коронавируса

LRT.lt, BNS, ELTA2021.04.03 10:20
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, за последние сутки в Литве выявлено 985 новых случаев заражения коронавирусом. Первой дозой вакцины привито 12 067 человек, второй – 6 352 человека.

За последние сутки от COVID-19 умерло 7 человек. Их возраст варьировался от 60 до 99 лет.

По данным департамента статистики, показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 364 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 6,2 процента.

Основываясь на этих двух показателях, правительство принимает решения о сценариях ослабления или ужесточения карантина в Литве.

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве переболело/болеют 218 878 человек.

В настоящее время в Литве COVID-19 больны 9 307 человек.

Всего от COVID-19 в Литве умерло 3 602 человека. Прямо или косвенно с этим инфекционным заболеванием связано 7 314 смертей.

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
# Литва# коронавирус

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