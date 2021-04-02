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2021.04.02 17:52

Премия по детской литературе присуждена писательнице Игне Зарамбайте и художнице Зoфии Вайнилайтене

Радио LRT2021.04.02 17:52
Книги
Книги / D. Umbraso/LRT nuotr.

В этом году Премия по детской литературе присуждена писательнице Игне Зарамбайте и художнице Зoфии Вайнилайтене.

Как сообщили в Министерстве образования, Зарамбайте премия была присуждена за светлое, формирующее ценности и осмысленное творчество для детей и подростков в книге «Волшебные ботинки дедушки» и в новелле «Juodavandeniai».

Вайнилайтене была награждена за развитие художественного творчества на мифические темы и развитие творческих начинаний юных читателей.

Премия по детской литературе была учреждена в 2004 году и обычно присуждается 2-го апреля, в Международный день детской книги, однако в этом году из-за карантина ее вручение не состоится.

Книги
Книги
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Книги
# Культура

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