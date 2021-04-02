В этом году Премия по детской литературе присуждена писательнице Игне Зарамбайте и художнице Зoфии Вайнилайтене.

Как сообщили в Министерстве образования, Зарамбайте премия была присуждена за светлое, формирующее ценности и осмысленное творчество для детей и подростков в книге «Волшебные ботинки дедушки» и в новелле «Juodavandeniai».



Вайнилайтене была награждена за развитие художественного творчества на мифические темы и развитие творческих начинаний юных читателей.



Премия по детской литературе была учреждена в 2004 году и обычно присуждается 2-го апреля, в Международный день детской книги, однако в этом году из-за карантина ее вручение не состоится.