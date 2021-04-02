Журналист радио "Свобода": Навальный действует в логике, которая доступна героям

"Навальный действует не в нашей обычной логике, а в логике, которая доступна героям", - считает Михаил Соколов, журналист радио "Свобода". Об этом он сказал в интервью радио "Свобода".

Российский политик Алексей Навальный, который находится в заключении в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, объявил голодовку с требованием пустить к нему "приглашенного врача". Ранее адвокаты Навального заявили об ухудшении его здоровья: у политика появились сильные боли в спине и отнимается правая нога. Однако руководство колонии не реагирует на требования Навального допустить к нему гражданского специалиста.

Михаил Соколов, журналист радио "Свобода", считает, что Навальный действует " в логике, которая доступна героям".

"Возвращаться в Россию, зная, что тебя скорее всего отправят в тюрьму, это в каком-то смысле подвиг. Чем-то это напоминает роман Набокова, там герой, русский эмигрант, возвращается на верную смерть в Россию, потому что не может не вернуться. Навальный не эмигрант, в больнице он оказался не по своей воле, но решил вернуться в Россию и борется так, как ему позволяют условия. С одной стороны за себя, с другой стороны за других, потому что точно также в российских тюрьмах мучают и других политических заключенных", - говорит М.Соколов.



По его мнению, Навальный борется за то, чтобы людям, которые оказались в этих пыточных условиях, обеспечивали медицинскую помощь.



"В данном случае это рискованный поступок, я думаю, что Владимир Путин внимательно следит за тем, что происходит с Навальным, уж не знаю, режиссирует ли он всякие безобразия, но за все происходящее он несет политическую ответственность. Так же, как и западные политики в лице Макрона или Меркель несут политическую ответственность. Они товарищу Путину говорили, чтобы он освободил Навального, а теперь говорят полечите его, а завтра они попросят не убивать Навального, а Путину это будет все в удовольствие. У авторитарного режима, который двигается в сторону тирании своя логика, ему выгодно запугивать людей, создавать атмосферу страха и репрессий", - сказал журналист в интервью Радио ЛРТ.



Об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального стало известно 26 марта из заявления, переданного им через адвокатов. Адвокат Навального Ольга Михайлова после визита в колонию оценила состояние здоровья своего подзащитного как "крайне неблагополучное".



Соратники Алексея Навального рассказали в его телеграм-канале, что с момента приезда в колонию политик потерял 8 килограммов. И вместо врача к нему в колонию приехала съемочная группа телеканала Russia Today.



Правозащитник Лев Пономарев предполагает, что начальник колонии старается угодить власти максимально, при этом выполняя и преувеличивая жестокость существующих правил, сообщает радио "Свобода".