Крепшта: Литва во втором квартале получит 2 млн. доз вакцины от COVID-19

По словам главного советника президента, от организации вакцинации будет зависеть, удастся ли Литве достичь коллективного иммунитета летом. Как сказал Симонас Крепшта радио ЛРТ, надеяться на это дает право 2 миллиона доз вакцин, которые предполагается получить во втором квартале этого года.

Как сообщил С. Крепшта, в четверг Г. Науседа встретился с мэрами Вильнюса и Каунаса и президентом Ассоциации муниципалитетов Литвы. Они обсудили, как можно ускорить процесс вакцинации.

«Прививок получено очень много, только за последние три дня получено более 130 тысяч доз вакцины. Учитывая, что нам удалось вакцинировать рекордную популяцию - более 18 000 человек за один день, у нас есть несколько дней впереди.

«Президент говорил о том, как мы можем использовать вакцины там, как их доставить людям, наиболее подверженным риску, нашим пожилым людям, и как мы можем это сделать в пасхальные выходные», - сказал советник президента.

«В крупных городах в ближайшие дни вакцинация будет проводиться активно. Вильнюс будет работать все праздники, Каунас будет очень активен сегодня и в субботу, и мы также слышим, что небольшие муниципалитеты планируют работать в праздничные дни и использовать полученные вакцины», - сказал главный советник президента.



Столичное самоуправление планирует в праздничные выходные вакцинировать от COVID-19 12 тысяч человек. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сообщил, что вакцинация в субботу, воскресенье и понедельник будет проходить в четырех пунктах, где будут вакцинированы предварительно зарегистрировавшиеся жители. По словам мэра, дефицита вакцин в выходные не будет, так как завтра Вильнюс должен получить около 17 тысяч доз.



Крепшта также сказал, что так называемое иммунное удостоверение о COVID-19, которое могло бы появиться в конце апреля, поможет обществу, уставшему от карантина.