Pfizer / BioNTech: вакцина защищает от южноафриканского штамма COVID-19

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech заявили в четверг, что разработанная ими вакцина COVID-19 высокоэффективна против штамма вируса, обнаруженного в Южной Африке, и что это было подтверждено данными последней фазы клинических испытаний.

Во время третьей фазы испытаний вакцины в Южной Африке не было зарегистрировано случаев заболевания у пациентов, вакцинированных второй дозой вакцины, говорится в заявлении компаний.

Несколько предположительно более заразных штаммов коронавируса вызвали широкую озабоченность общественности по поводу того, эффективны ли разработанные вакцины для защиты от постоянно мутирующего вируса.

«В Южной Африке, где преобладает штамм B.1.351 и где (в исследовании) участвовало 800 человек, были выявлены девять случаев COVID-19 - все в группе плацебо», - заявили производители вакцины.

Они сообщили, что все девять зараженных людей были инфицированы вирусом варианта B.1.351.

«Высокая эффективность вакцины, которая сохраняется до шести месяцев после введения второй дозы и защищает от преобладающего южноафриканского штамма, повышает уверенность в эффективности нашей вакцины в целом», - сказал Альберт Бурла, глава американского фармацевтического гиганта Pfizer.

Основываясь на наблюдениях 46 307 человек в нескольких странах мира, эффективность вакцины в защите от COVID-19 составляет 91,3 процента.