Cто лет назад Литва вернула себе Палангу: как это было?

Мало не хватило, чтобы после Первой мировой войны Литва, гордо называющая себя Балтийским государством, осталась без выхода к Балтийскому морю. Ровно сто лет назад Литва вернула Палангу - для этого потребовались долгие переговоры с латышами и помощь профессора зоологии из Эдинбурга.

Сегодня уже мало кто помнит тот факт, что чтобы вернуть побережье Паланги, Литве потребовались долгие переговоры с латвийцами и международной арбитражной комиссией. Город был возвращен Литве 31 марта 1921 года.

Этнический состав и жизненные интересы



Паданга / BNS nuotr.

Тогда на город претендовали и Литва, и Латвия. Тот факт, что они разрешили территориальные споры без военного конфликта, было огромным дипломатическим достижением, говорит историк, профессор Вильнюсского университета Зенонас Буткус: «Необходимо подчеркнуть, какое чудо сотворено человеческими руками сто лет назад».

До 1921 года два молодых государства не имели установленных границ. По словам З. Буткуса, единственной исторической границей на побережье была граница между Великим княжеством Литовским и Ливонией, которая еще в 1426 году шла по реке Швянтойи.

Однако в 1819 году царское правительство присоединило побережье Паланги до самой Клайпеды к Курляндской губернии Латвии.

«Вероятно, хотело унифицировать порядок взимания таможенных пошлин - все побережье Латвии было расширено, чтобы не было необходимости в отдельных таможнях и чтобы курляндской знати, когда они ехали в Пруссию, не приходилось спрашивать разрешения у каунасского губернатора», - говорит З.Буткус.

Паланга / BNS nuotr.

Таким образом, хотя Паланга, несомненно, была литовским городом - по переписи 1919 года здесь проживали 808 литовцев, 452 еврея, 100 латышей, 39 немцев и поляков - после войны Латвия претендовала на нее как на часть Куршской губернии.

Кроме того, вокруг Паланги и особенно за пределами Швянтойи проживало больше латышей - Латвия утверждала, что литовцы составляют лишь около 40 процентов населения на желаемом участке литовского побережья.

В то время литовцы говорили, что побережье Паланги является для них жизненно важным выходом к Балтийскому морю. По словам З. Буткуса, в то время около 90 процентов гуманитарной помощи, поступавшей в Литву, шло через северный порт Лиепаи, поэтому претензии предъявлялись даже к этому городу.

Однако латыши отказались передать Палангу без компенсации и потребовали Мажейкяй, важный транспортный узел. Хотя эта территория тоже была литовской, через нее проходила единственная железная дорога между Лиепаей, Елгавой и Ригой. «Если у тебя нет Мажейкяй, мобилизация латышей на случай войны замедлится на две недели. Караул, защищаться невозможно», - говорит З. Буткус.

Роль профессора зоологии и его дружбы с Галицыным



Джеймс Янг Симпсон / Wikipedia

Литовцы и латыши пытались договориться о демаркации границ в Париже в 1919 году и в Елгаве в 1920 году, но не смогли прийти к соглашению. Была даже рассмотрена возможность разрешения споров путем плебисцитов, но обе стороны не захотели этого, потому что не были уверены, как будут голосовать жители. Кроме того, Литва не хотела создавать прецедент, который позволил бы решить вопрос о Вильнюсском районе путем плебисцита.

Поэтому было решено создать международную арбитражную комиссию. Она состояла из латвийской делегации во главе с министром торговли и промышленности, литовской делегации во главе с Антанасом Сметоной и Джеймсом Янгом Симпсоном, профессором Эдинбургского университета, приглашенным на председательский пост.

Симпсон был профессором зоологии, во время учебы он познакомился с русским аристократом Николаем Голицыным, посетил Россию перед войной и даже написал книгу о своих путешествиях по Сибири. С началом Первой мировой войны британская разведка вызвала Симпсона в качестве эксперта по России и поручила ему заниматься финскими, балтийскими и кавказскими вопросами.

Во время работы в Латвийско-литовской арбитражной комиссии Симпсон на пресс-конференции сказал, что, будучи ребенком в семье гинекологов, он хотел бы «облегчить родовые боли молодых государств».

Литве нужна Паланга и пространство, чтобы дышать

Арбитражный суд заседал с декабря 1920 г. по март 1921 г. Сам Симпсон посетил Палангу 6-10 января.

Граница Литвы и Латвии, установленная в 1921 г. / M. Clarko žemėlapis

«Латвия доказывала, что Паланга имеет важную связь с латвийскими территориями, с Лиепаей. Если Паланга отделится от Латвии, будет плохо. А Сметона доказывал, что для Паланги перспективнее быть в составе Литовского государства», - говорит З. Буткус.

Как отмечают историки, именно голос Симпсона в комиссии определил, кому достанется побережье Паланги. Он Литве передал не только город Палангу, но и участок протяженностью около 20 км до реки Швянтойи и даже за ее пределами.

«То, что благоприятно для развития экономики Литвы, не может навредить и Латвии, потому что экономические интересы этих сестер не противоречат друг другу, а дополняют друг друга», - написал в своем заключении Симпсон.

Комиссия также передала Мажейкяй Литве. Симпсон призвал литовцев и латвийцев договориться о совместном использовании железнодорожных депо и военном сотрудничестве, но латвийская делегация указала, что у нее нет полномочий вести переговоры о дополнительных конвенциях.

30 марта 1921 года Литва и Латвия подписали договор о границе. В тот же день латвийские войска покинули Палангу, а 31 марта город отпраздновал присоединение к Литве. В память о тех исторических событиях именем Симпсона в Паланге названа улица.