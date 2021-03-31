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2021.03.31 15:52

Адвокат Меля и Головатова обжалует решение Апелляционного суда в Верховном суде

Радио LRT2021.03.31 15:52
Юрий Мель
Юрий Мель / E. Blaževič/LRT nuotr

Адвокат осужденных по делу о 13-м января Юрия Меля и Михаила Головатова собирается обжаловать решение Апелляционного суда в Верховном суде и, при необходимости, в Европейском суде по правам человека.

Рышардас Бурда заявил, что видит перспективы в судебном разбирательстве, и пояснил, что Апелляционный суд, вынеся решение, допустил логические ошибки.

Сегодня суд увеличил сроки наказания для гражданина России и бывшего советского военнослужащего Геннадия Иванова, осужденных по делу о 13-м января. Суд также изменил приговор еще 14 осужденным. Мелю срок был увеличен до 10 лет лишения свободы, Иванову - до пяти лет. Большинство подсудимых были осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

Министр юстиции Эвелина Добровольска заявила, что Литва примет все меры для защиты судей и прокуроров, участвовавших в деле о 13-м января, от возможного преследования со стороны России.

В ночь на 13 января 1991 года в результате штурма Советским Союзом Вильнюсской телебашни и здания Комитета радио и телевидения погибли 14 человек.

Юрий Мель
Юрий Мель
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr
Юрий Мель
# Литва

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