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2021.03.31 12:36

Меркель и Макрон попросили Путина сохранить здоровье Навального

Радио «Cвобода»2021.03.31 12:36
Ангела Меркель
Ангела Меркель / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры Германии и Франции призвали Владимира Путина уважать права своего политического оппонента – оппозиционера Алексея Навального – и сохранить ему здоровье Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела", – говорится в сообщении Кремля. Деталей разговора о политике не приводится.

В январе Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения в результате отравления боевым веществом из группы "Новичок". Политик и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Политик находится в колонии №2 во Владимирской области. На прошлой неделе он пожаловался на боли в спине и ноге, отсутствие медицинской помощи и на "пытку бессонницей". ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным. А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.

Ещё одной темой разговора лидеров Германии, России и Франции стала ситуация на востоке Украины. Меркель и Макрон обратили внимание Путина на необходимость исполнения Россией обязательств по стабилизации режима прекращения огня в регионе и соблюдения Минских соглашений.

Кроме того, президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ обсудили положение в Беларуси, урегулирование в Ливии, ситуацию в Сирии, а также отношения России и Евросоюза.

В ходе беседы лидеры трёх стран говорили и о возможном использовании и производстве в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает пресс-служба правительства Германии.

Ангела Меркель
Ангела Меркель
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Ангела Меркель
# В мире# Россия

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