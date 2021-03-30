Новости

2021.03.30 10:35

В Литве - 831 новый случай коронавируса

LRT.lt2021.03.30 10:35
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičius/LRT

 За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.  

От коронавируса в Литве скончались 3566 человек.

За минувшие сутки было проведено 7258 ПЦР-тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 317 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 212 случаев COVID-19.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1J. Stacevičius/LRT
Вильнюс
# Литва

Популярно

Владимир Путин

Новости

2021.03.29 16:19

Президент Литвы: Путина можно назвать убийцей

Новости

2021.03.29 13:05

Литва: переболевшие COVID-19 могут бесплатно лечиться в санаториях – людей об этом не информируют

Вакцинация в Клайпеде

Новости

2021.03.29 14:39

Министерство будет выяснять, достаточно ли для переболевших COVID-19 одной дозы вакцины

Вакцина "Спутник V"
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новости

2021.03.29 11:50
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Вакцинация против ковида в ЕС - в чем проблема и при чем тут "Спутник"

В Путин и В.Соловьев

Новости

2021.03.29 11:36

Борис Вишневский. Жуткое змеиное гнездо

свежие тезисы российской пропаганды
Vytautas Grubliauskas

Новости

2021.03.29 12:29

Мэр Клайпеды обратился к жителям на русском языке: пригласил учителей и выпускников привиться вакциной AstraZeneca

Рамзан Кадыров

Новости

2021.03.29 17:07

Кадыров раздал бойцам своего клуба "мерседесы"

Алексей Навальный

Новости

2021.03.29 16:14

Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Ассоциативное фото

Новости

2021.03.30 08:25

Чюжас о распространении наркотиков среди молодежи: ситуация вызывает тревогу

Светлана Тихановская

Новости

2021.03.30 08:17

В Беларуси против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта