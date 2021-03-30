В Литве - 831 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтвержден 831 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

От коронавируса в Литве скончались 3566 человек.



За минувшие сутки было проведено 7258 ПЦР-тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 317 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 215 212 случаев COVID-19.