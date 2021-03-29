В Клайпеде развалилась правящая коалиция – команду мэра покинули два депутата

Два депутата горсовета – Юдита Симонавичюте и Вайда Раугяле – приняли решение распрощаться с командой мэра Витаутаса Грубляускаса, они перешли в оппозицию. Таким образом, под началом главы города осталось лишь 15 человек – меньше половины всех народных избранников.

Упомянутые депутаты сообщили о своем решении на прошлом заседании горсовета. В марте 2019 года они были избраны по списку общественного избирательного комитета «Витаутас Грубляускас и команда», позже они присоединились к правящей фракции «За Клайпеду», но со временем недовольство и взаимные противоречия привели к разрыву.

Между тем старожилы в горадминистрации самоуправления не скрывают, если уход Вайды Раугяле из блока мэра можно было предвидеть, то решение Юдиты Симонавичюте стало абсолютной неожиданностью.

Симонавичюте – многолетний депутат с заслугами. Она избиралась в горсовет на протяжении десятилетий и была верным оруженосцем Грубляускаса. В 2011-2015 годах она была директором городской администрации, с 2015 по 2019 год – заместителем мэра, а в этой каденции возглавляла один из ключевых комитетов.

По ее словам, действующее правящее большинство не оправдало кредит доверия. Обещания, данные жителям Клайпеды, не исполняются. Возможности сдержать слово и реализовать предвыборную программу иссякают, а следующие выборы состоятся уже через полтора года.

«Твердость коалиции измеряется не одним лишь единым поднятием рук и обеспечением голосов во время принятия решений в горсовете, но и их значением для клайпедчан. В последнее время согласия по решениям, которые особенно важны для жителей Клайпеды, нет», - сказала она на заседании.

В свою очередь, Вайда Раугяле заявила, что разочарована мэром.

«Сегодня я должна признать, что ошибалась, поверив в потенциал Грубляускаса <...>. Считаю, что я израсходовала все имевшиеся возможности изменить взгляд и способы действия», - констатировала она.

Напомним, в Клайпедском горсовете заседает 31 депутат. В 2019 году на выборах в мэры в третий раз подряд победил Витаутас Грубляускас. Возглавляемый им избирательный комитет сформировал правящую коалицию с консервативной партией «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и двумя представителями Литовской центристской партии. В оппозиции остались представители партии «Союз крестьян и зеленых Литвы», «Движение либералов», депутаты, избранные по списку комитета «Титов и справедливость», а также представитель центристов Нина Путейкене, которая, в отличие от своих коллег, к правящим не присоединилась.