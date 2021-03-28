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2021.03.28 16:06

Российские врачи потребовали безотлагательно помочь Навальному

Радио «Cвобода»2021.03.28 16:06
Колония №2 в Покрове, где находится Алексей Навальный
Колония №2 в Покрове, где находится Алексей Навальный / Фото Vida Press

Более двух десятков российских врачей из разных городов подписали открытое письмо с требованием безотлагательно оказать медпомощь Алексею Навальному. Текст публикует издание The Insider.

Авторы письма отмечают, что боли в спине и ноге, о которых ранее сообщил политик, могут говорить об осложнениях после прошлогоднего отравления боевым ядом. "Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз", – пишут медики.

Врачи также предупредили о серьёзных последствиях для Навального, вплоть до утраты функций нижних конечностей в случае, если необходимая помощь не будет оказана своевременно. Подписавшие обращение призвали Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и российское руководство допустить к заключённому гражданских специалистов.

Авторы письма предложили врачам, в том числе бывшим и будущим, присоединиться к обращению.

Ранее Навального в колонии посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области. Они сообщили, что Навальный попросил их посодействовать в получении уколов "Диклофенака" для снятия боли. Сам политик сообщал об ухудшившемся состоянии здоровья 26 марта. ФСИН заявляла, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Радио Свобода

Колония №2 в Покрове, где находится Алексей Навальный
Колония №2 в Покрове, где находится Алексей Навальный
1 / 1Фото Vida Press
Колония №2 в Покрове, где находится Алексей Навальный
# В мире# Россия# Навальный

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