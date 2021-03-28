В Литве – 412 случаев COVID-19, умерло 12 человек

По данным департамента статистики, в минувшие сутки в Литве зарегистрировано 412 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 12 человек.

С начала пандемии общее количество заболевших в Литве – 213 941 человек.

Статистически в настоящее время больны 8 527 человек. Вылечилось 197 629 человек.

В минувшие сутки от COVID-19 скончалось 12 человек. Все они находились в возрасте 60 лет и старше.

Один умерший принадлежал к возрастной группе 60-69 лет, четверо – к возрастной группе 70-79 лет, пять – к возрастной группе 80-89 лет и двое – к возрастной группе 90-99 лет.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В минувшие сутки эпидемиологически исследовано 709 случаев. Из-за рискованного контакта изолировано 1 217 человек. Изолировано 6 678 человек, прибывших из-за рубежа. Всего в настоящее время в самоизоляции находится 59 525 человек.

Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Первой дозой вакцины в минувшие сутки привито 2 997 человек, второй – 112 человек.

В Литве в общей сложности первой дозой вакцины привито 324 250 человек, второй дозой – 150 711 человек.