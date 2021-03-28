В Индонезии у католической церкви смертники устроили взрыв

В Индонезии, в городе Макассар два смертника устроили взрыв у католической церкви, в первый день пасхальной Страстной недели.

По предварительным данным, ранения получили не менее 10 человек.

Explosion reported at the Sacred Heart of Jesus Cathedral in Makassar, Indonesia, during Sunday mass. Casualties reported. Initial unconfirmed reports that it was a suicide bombing. pic.twitter.com/qq7wtyP4id — FJ (@Natsecjeff) March 28, 2021

Агентство Reuters со ссылкой на священника сообщает, что бомба взорвалась после службы, когда верующие стали расходиться по домам. Один из прихожан попытался помешать смертнику войти в церковь, после чего произошёл взрыв.

Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.

Расследованием происшествия занимается антитеррористическое отделение полиции, но о том, признали ли власти произошедшее терактом пока не сообщается.

Макассар — город на острове Сулавеси, к востоку от Борнео. В гороже проживает более миллиона человек.

Всего в Индонезии проживает около 270 миллионов человек. Большинство населения исповедуют ислам.

Радио Свобода