Событие, ожидавшееся десятилетиями, – открыт Вильнюсский музей

Не прошло и 109 лет с первого публичного упоминания о необходимости городского музея, как 26 марта 2021 года он был открыт для посетителей. Правда, в условиях пандемии.
В 1912 году варшавский краеведческий журнал писал, что Вильнюсу необходим городской музей. Эта идея активно обсуждалась в межвоенный период. В 1939 году было приобретено здание, планировалось открыть первую выставку, но Вторая мировая война помешала реализации инициативы.
«Музей учредило Вильнюсское городское самоуправление. По практическим соображениям проще иметь одного учредителя. Цензуры пока не ощущаем», - заявила LRT.lt руководитель Вильнюсского музея, искусствовед и культурный менеджер Раса Антанавичюте.
«В 2018 году было подготовлено обоснование возможностей, и столетнее наваждение сегодня, наконец, закончилось: раньше мешали то война, то пандемия», - сказал искусствовед.
Первая выставка «От мясного цеха до музея. История одного дома» состоит из нескольких частей. Она рассказывает о доме, в котором расположился музей.
Несколько столетий в этом здании действовала контора виленского цеха христиан – забойщиков скота. Поэтому одна часть выставки посвящена цеху. В экспозиции представлены флаг цеха, барабан, членский билет, список покупок, восковой камень и другие интересные артефакты.
Вторая части выставки – мясо и город. В этой части рассказывается о холодильниках, кулинарных книгах...
До поступления других распоряжений, в помещениях Вильнюсского музея одновременно могут находиться не более 14 человек. Так что желающим познакомиться с новым культурным учреждением столицы стоит заранее зарегистрироваться по интернету.
Вход в музей – пока бесплатный. Позже, уверяет руководитель, цены тоже не будут кусаться.