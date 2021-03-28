Событие, ожидавшееся десятилетиями, – открыт Вильнюсский музей

Не прошло и 109 лет с первого публичного упоминания о необходимости городского музея, как 26 марта 2021 года он был открыт для посетителей. Правда, в условиях пандемии.

В 1912 году варшавский краеведческий журнал писал, что Вильнюсу необходим городской музей. Эта идея активно обсуждалась в межвоенный период. В 1939 году было приобретено здание, планировалось открыть первую выставку, но Вторая мировая война помешала реализации инициативы.

Vilniaus muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Музей учредило Вильнюсское городское самоуправление. По практическим соображениям проще иметь одного учредителя. Цензуры пока не ощущаем», - заявила LRT.lt руководитель Вильнюсского музея, искусствовед и культурный менеджер Раса Антанавичюте.

«В 2018 году было подготовлено обоснование возможностей, и столетнее наваждение сегодня, наконец, закончилось: раньше мешали то война, то пандемия», - сказал искусствовед.

Vilniaus muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Первая выставка «От мясного цеха до музея. История одного дома» состоит из нескольких частей. Она рассказывает о доме, в котором расположился музей.

Несколько столетий в этом здании действовала контора виленского цеха христиан – забойщиков скота. Поэтому одна часть выставки посвящена цеху. В экспозиции представлены флаг цеха, барабан, членский билет, список покупок, восковой камень и другие интересные артефакты.

Vilniaus muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вторая части выставки – мясо и город. В этой части рассказывается о холодильниках, кулинарных книгах...

Vilniaus muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

До поступления других распоряжений, в помещениях Вильнюсского музея одновременно могут находиться не более 14 человек. Так что желающим познакомиться с новым культурным учреждением столицы стоит заранее зарегистрироваться по интернету.

Vilniaus muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вход в музей – пока бесплатный. Позже, уверяет руководитель, цены тоже не будут кусаться.