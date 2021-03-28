Неутомимый. Старты Валерия Корешкова

В новом выпуске программы телевидения LRT «Русская улица» – встреча с фотографом, издателем, литератором и спортсменом Валерием Корешковым.

Иные люди идут по жизни не торопясь, другие мчатся – и в результате многое успевают. Жизнь перед ними проносится, как кадры киноплёнки. Впрочем, в случае с Валерием Корешковым уместнее было бы сравнение с фотоплёнкой, потому что первая, изначальная его ипостась – фоторепортёр.

На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

С 1965 года Валерий Константинович прошёл едва ли не все литовские издания – работал в газете «Вечерние новости», журнале «Tarybų darbas», еженедельнике «Kalba Vilnius»…

Для последнего издания он делал первые профессиональные снимки теперь уже легендарного трио Ганелина (литовские джазмены участвовали в фестивале «Таллинн-67»).

А в 1968 году перед объективом Корешкова предстала участница первого литовского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни Янина Мищюкайте.

Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков) / фото из личного архива В. Корешкова

Когда в 2016 году отмечалось 90-летие Литовского радио и в эфире Литовского телевидения прошла серия передач, посвященных этому юбилею, Валерий про себя улыбнулся: интерьер студии был украшен его фотографиями с изображениями молодых Янины Мищюкайте, Оны Валюкявичюте, Стасиса Повилайтиса…

В студии Литовского телевидения / фото из книги В. Корешкова "И всё-таки 75 лет - только начало"

Литовских фотомастеров всегда высоко ценили в СССР. В 1979 году в журнале «Советское фото» видим подборку работ наших соотечественников – Альгирдаса Тарвидаса, Антанаса Суткуса, Витаутаса Станёниса, Витаутаса Луцкуса, Валерия Корешкова. Последний представлен фотографией «Дирижёр и хор».

Журнал посвятил этой работе целый искусствоведческий анализ: «…канон группового портрета перестроен, взят свежо, неожиданно. (…) А симметрия построения снимка (удваивающаяся, учетверяющаяся отражением на потолке) будто несёт ритмы старых хоралов, когда завиток мелодии рождает многократное эхо вариантов».

"Дирижёр и хор" / фото В. Корешкова

Вообще, творческая судьба не раз будет сводить его с музыкантами. В 1971 году для монографии академика Юозаса Гаудримаса Валерий фотографировал всех 75 членов Союза композиторов Литвы.

Молодого безбородого Витаутаса Ландсбергиса не сразу и узнаешь…

Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса / фото В. Корешкова

Активно сотрудничая со всесоюзными изданиями, Валерий Корешков фактически стал жить на две страны. По заказу московского руководства доводилось отправляться в командировки и на строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, и на прокладку Байкало-Амурской магистрали. Но даже такие, казалось бы, важные партийно-комсомольские ударные кампании, о которых без устали гремела тогдашняя пропаганда, Валерий отражал без всякого пафоса.

Из серии "БАМ" / фото В. Корешкова

Он участвовал более чем в двухстах международных выставках, стал обладателем 64-х профессиональных наград, в том числе и такой престижной, как «World Press Photo».

Этого приза его удостоили за серию снимков огромного белого медведя, подпрыгивающего, чтобы снять с ветки лакомство. Это уже, так сказать, визитная карточка литовского мэтра.

Фото из серии "Когда не хватает витаминов" / фото В. Корешкова

Однако в 1986 году, когда начались новые времена, практически живой классик литовской фотографии неожиданно для своих поклонников ушёл из этой профессии. Он заново стартовал в новой для себя деятельности – издательской.

Это он, Корешков, выпустил первый самый полный альбом работ Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, в творчество которого влюбился давным-давно, ещё в свою бытность фотокорреспондентом.

Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли" / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Надо правильно понимать, почему Чюрлёнис – и Корешков? В 1966 году я поехал в командировку от «Вечерних новостей» в Каунас, чтобы заснять в кафе «Tulpė» одну официантку – подружку моего коллеги-репортёра (не скажу какого, его уже давно нет на свете). И мы договорились, что встреча будет в 2 часа. А я утром рано приехал, в 9; где-то три часа с лишним было времени до встречи и съёмки, и я пошёл в музей. Просто был ошарашен!

Потом пришёл, сделали съёмку. Сел. Как говорится, налил. Она налила (в смысле – подруга моего друга, официантка). После третьей рюмки я сказал: «Литва имеет гения». 1966 год.

Потом, когда я начал снимать портреты композиторов и музыковедов для монографии, я встретился с Ядвигой Чюрлёните. Я ей рассказал об этой «встрече» с Чюрлёнисом. Она вдруг зажглась – и примерно час с лишним мне рассказывала о своём брате. И, наполненный этой информацией, чувствами, красками, звуками этого рассказа, я ей сказал, что когда-нибудь напечатаю альбом Чюрлёниса. Это был 1971 год.

Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните / фото В. Корешкова

А потом, когда у нас закрутились издательские дела, появились деньги и всё прочее, я вспомнил об этом своём обязательстве перед человеком (она ещё была жива). И тогда я поехал в музей в 1988 году, мы встретились с Даугялисом (он тогда был заместителем директора), поговорили, и я ему предложил свои услуги в качестве издателя альбома Чюрлёниса.

Хотя и не с первого раза, руководство музея согласилось на этот проект. Издательству разрешили переснять все картины не через стекло. Это позволяется делать в исключительных случаях, поскольку работы выцветают. Литовская, английская и немецкая версии издания были отпечатаны в Риме, а русскоязычные экземпляры – в Москве.

- В Москве работала целая команда профессионалов, которые доводили альбомы до ума для печати. А у машины стоял сам Корешков. По качеству такого не было никогда! Очень трудно воспроизводить, но два техника, которые работали со мной в Москве… Самый главный профессионал даже выпустил первую книгу по подготовке иллюстраций к печати на компьютерах. Такая команда! На такой бумаге – и здесь все детали видны!

М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей" / Иллюстрация из альбома "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"

После выхода альбома, тема Чюрлёниса в его издательской деятельности не была закрыта. Валерий издал 42 факсимиле картин литовского классика общим тиражом, как он выразился, один «КамАЗ». Печатал опять в Риме. Проявленные слайды привёз показать Витаутасу Ландсбергису.

- И когда я привёз, мы смотрели эти слайды у него в кабинете. И когда он провожал меня к дверям, он мне сказал: «Валерий, ты сделал меня счастливым». Я ему сказал: «Познакомьте с этим счастьем всю Литву». До сих пор знакомит.

Другой очень важный альбом Валерия Корешкова, выпущенный в России в 1992 году, был посвящён преподобному Сергию Радонежскому. Издание было приурочено к 600-летию со дня кончины святого, считающегося величайшим подвижником земли Русской.

Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский" / фото из личного архива В. Корешкова

- Мой коллега Виктор Корнюшин фотографировал на эту тему материал. Он пришёл ко мне: «Валера, давай издадим альбом». – «Хорошо». Но для того, чтобы издать этот альбом, нужно было получить благословение от наместника Троице-Сергиевой лавры. Меня представили наместнику. Был приём у него, я ему рассказал о себе, пообщались, и он сказал: «Валерий, делай это доброе дело, у тебя чистая душа». Ну, по-своему оценил человека. Куда уж лучше сказать!

Альбом отпечатали, привезли в Троице-Сергиеву лавру. Потом священнослужители отправились с этим изданием в Москву – чтобы, как положено, представить его патриарху Алексию Второму.

- И тот сказал и просил передать фразу: «Его послал нам Бог». То есть меня. Господи, такие эпитеты в жизни такие люди случайно не говорят!

А вот все эти фотографии снимал прекрасный фотограф Виктор Корнюшин. И вот Виктор Корнюшин (хотите знать?) каким-то образом связан с Чюрлёнисом. Витя Корнюшин служил в Каунасе, и он встречался с другой сестрой – Чюрлёните Валерией. Влюбился в Чюрлёниса тоже. Вот такая связь. И вдруг мы опять с ним через столько лет сошлись на работе – а между нами был Чюрлёнис.

Были у Валерия Константиновича и другие книги, наборы открыток, роскошные коллекционные альбомы, как на литовском, так и на российском материале. Какие-то из них представляли Россию на ежегодной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, иные стали уже библиографической редкостью.

Но больше всего Валерий Корешков гордится сегодня другим плодом своей издательской деятельности. И с точки зрения формы – и, разумеется, с точки зрения содержания, ведь в многотомник вошли его собственные произведения. Свои литературные опыты Корешков называет «стишия». Или хокку. А себя самого в узком кругу друзей иногда иронично именует «хоккуистом».

Валерий Корешков и его авторский многотомник / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Вот, показываю со всех сторон, - говорит Валерий Константинович, поворачивая в руках издание. - Дизайн по моему предложению сделал мой друг Александр Архутик. Сборник из пяти томов. Они номерные. Всего 500 штук. В магазине «Москва» том стоял по 1000 долларов. Это была такая моя шутка. Никто не купил, но очень многие пошевелили.

"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва" / фото В. Корешкова

- Ну раз уж вы достали, вы и прочитайте парочку хокку.

- А вот и прочитаю! Ишь вы какие, хотите всё знать! А что ж прочитать? Ну вот, например, стишие о Ван Гоге: «Увидев Ван Гога в феске, чтобы скрыть обрезанное ухо, подтвердилась мысль: трагичное – прекрасно»…

Его друг, знаменитый российский литературовед Лев Аннинский написал к этому изданию предисловие, в котором есть такие строки:

«Это в Голландии улицы моют и метут с удовольствием, или в Литве, там, где она не обрусела. А в России не получается. В России надо ещё сначала улицы построить, а прежде просеки пробить в чащобах немереных, а ещё до того с медведями в чащобах как-то ужиться. У Корешкова медведь вроде приручён. Оно из ограды прыгает. Вверх! Так и стих его – хокку – вверх прыгает, в философские выси, но японского изящества не удерживает, потому что тянет его вниз реальная земная тяжесть».

Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Валерий Константинович настолько вошёл во вкус, что, в соответствии с заветом Юрия Олеши, сейчас у него «ни дня без строчки». На сайте stihi.ru он без малого 10 лет регулярно помещает свои произведения. Всего там выложено уже свыше 4 600 работ – часть их потом была опубликована в ежегодных альманахах, которые выпускает «Национальная литературная премия России».

- Работы строго отбирает жюри, - говорит Валерий Константинович. - Чтоб вы правильно поняли, на сайте 1 миллион 200 тысяч поэтов. И организаторы каждый год выпускают альманах. Я тоже представил, и они меня напечатали. Разумеется, небольшую плату берут, но, учитывая издание, это недорого всё.

Один из циклов нашего героя называется без ложной скромности – «Чюрлёнис, Путин, Корешков». Некоторые из произведений автор продекламировал для программы «Русская улица»:

- Путин приглашает Корешкова на чай (первое). Корешков: «Хорошо, что не на татами».

Путин приглашает Корешкова на чай (два). Корешков: «Если как человек человека – то это трогательно. Если как президент или премьер-министр – то это опасно для жизни».

И моё резюме к сборнику. «Мой прогноз: когда я их припечатаю (ой, простите, напечатаю), в лучшем случае – убьют, в худшем – покалечат».

Это вот один из образчиков творчества персонального.

Но и этим не ограничиваются увлечения неутомимого Валерия Корешкова. Он ещё и спортсмен. В 17 лет полюбил гантели. В 20, во время службы в армии, вставал до подъёма, чтобы на стадионе потаскать штангу.

Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

После армии продолжил ходить в спортивный зал. Однажды познакомился с культуристами и понял: «Я тоже так могу»…

- Я всегда проповедовал мысль: «Культуре духа – культуру тела». Когда мне говорят: «Ты занимаешься спортом», - говорю: «Нет, я спортом не занимаюсь». Спорт предполагает рекорды, а я как раз соответствую девизу «Культуре духа – культуру тела» с помощью профессиональных спортивных занятий, - рассказывает Валерий Константинович.

Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

- Я никогда не стремился выступать на соревнованиях, но как-то моя подруга мне с укором сказала: «Валерий, тебе не стыдно?» – «А что?» – «Ты находишься в такой хорошей физической форме и никогда не выступаешь на соревнованиях!» Ох… Ну, этот упрёк я принял как средство к действию и сразу в 2013 году зарегистрировался среди ветеранов Литвы. Поехал в Турин на мировую Олимпиаду.

Это были Всемирные игры ветеранов спорта. Они проходят каждые четыре года и открыты для участия спортсменов с различными способностями и разного возраста. Наш герой там бегал на различные дистанции и поднимал штангу. В 2013 году Валерий Константинович остался без наград, зато на последующих первенствах – двух европейских и одном мировом – с лихвой наверстал упущенное.

- Каким-то образом получилось так, что среди ветеранского спорта (по крайней мере, в Литве) нет такого. Есть соперники в отдельных видах, но чтобы человек поднимал штангу и бегал 100, 200, 400 метров, – такого я не знаю на всём пространстве, можно сказать, мировом. Последняя Олимпиада была в Турине в 2019 году, где удалось очень удачно выступить. Я получил четыре серебряные медали: поднимал штангу – второе место, 100 метров – второе место, 200 метров – второе место и 400 метров – второе место. Ошалевший Корешков сделал фотографии, где, как говорится, бабочка съехала набок от счастья.

Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

Теперь его мечта – побывать на пятой Олимпиаде. В любую погоду и в любых эпидемиологических условиях отправляется он на пробежки в столичный парк Вингис. И ждёт – не дождётся, когда сможет снова пойти в спортзал.

Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В это трудно поверить, но 13 апреля Валерию Константиновичу исполнится 80 лет! Он вправе гордиться собой: его снимки хранятся в Литовском обществе фотоискусства, в Шяуляйском музее фотографии, в Парижском музее фотографии, сто снимков – в Московском музее фотографии; он удачливый издатель и автор своеобразных литературных работ. А уж на спортивном поприще легко даёт фору даже молодым!

- Когда наступает время, как говорят, подводить итоги, встаёт один вопрос только, который я слышал от Эдуардаса Бальсиса. Так как я с Союзом композиторов был в добрых отношениях, мы ездили по Литве, выступали перед людьми и всё прочее... И как-то один раз в Друскининкай мы были. Возложили у Чюрлёниса цветы, потом была встреча с людьми – собиралась масса людей, просто был ажиотаж. Интересно – потому что живые творцы перед тобой. Когда ещё ты увидишь, услышишь их?

Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса / фото В. Корешкова

И в автобусе как-то Бальсис сидит в тяжёлом настроении. А у него был рак – я это знал, и он знал… Я его спросил: «Эдуардас, ну чего ты такой невесёлый? Так прекрасно прошло мероприятие, столько людей было! Что тебя мучает? Всё равно ведь ничего уже не изменишь». Так, откровенно... Он сказал: «Ты, Валерий, прав. Я думаю только об одном – что я ещё могу сделать?»

Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

И для меня эта фраза стала ключевой. И сейчас я живу – и себе задаю вопрос: «Пока жив, пока здоров, что я могу сделать?» Для Литвы, конечно. Примерно так…