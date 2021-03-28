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2021.03.28 11:05

Неутомимый. Старты Валерия Корешкова

Олег Курдюков, телепрограмма "Русская улица", LRT.lt2021.03.28 11:05
Валерий Корешков
Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В новом выпуске программы телевидения LRT «Русская улица» – встреча с фотографом, издателем, литератором и спортсменом Валерием Корешковым.

Иные люди идут по жизни не торопясь, другие мчатся – и в результате многое успевают. Жизнь перед ними проносится, как кадры киноплёнки. Впрочем, в случае с Валерием Корешковым уместнее было бы сравнение с фотоплёнкой, потому что первая, изначальная его ипостась – фоторепортёр.

На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков
На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

С 1965 года Валерий Константинович прошёл едва ли не все литовские издания – работал в газете «Вечерние новости», журнале «Tarybų darbas», еженедельнике «Kalba Vilnius»…

Для последнего издания он делал первые профессиональные снимки теперь уже легендарного трио Ганелина (литовские джазмены участвовали в фестивале «Таллинн-67»).

А в 1968 году перед объективом Корешкова предстала участница первого литовского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни Янина Мищюкайте.

Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков)
Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков) / фото из личного архива В. Корешкова

Когда в 2016 году отмечалось 90-летие Литовского радио и в эфире Литовского телевидения прошла серия передач, посвященных этому юбилею, Валерий про себя улыбнулся: интерьер студии был украшен его фотографиями с изображениями молодых Янины Мищюкайте, Оны Валюкявичюте, Стасиса Повилайтиса…

В студии Литовского телевидения
В студии Литовского телевидения / фото из книги В. Корешкова "И всё-таки 75 лет - только начало"

Литовских фотомастеров всегда высоко ценили в СССР. В 1979 году в журнале «Советское фото» видим подборку работ наших соотечественников – Альгирдаса Тарвидаса, Антанаса Суткуса, Витаутаса Станёниса, Витаутаса Луцкуса, Валерия Корешкова. Последний представлен фотографией «Дирижёр и хор».

Журнал посвятил этой работе целый искусствоведческий анализ: «…канон группового портрета перестроен, взят свежо, неожиданно. (…) А симметрия построения снимка (удваивающаяся, учетверяющаяся отражением на потолке) будто несёт ритмы старых хоралов, когда завиток мелодии рождает многократное эхо вариантов».

"Дирижёр и хор"
"Дирижёр и хор" / фото В. Корешкова

Вообще, творческая судьба не раз будет сводить его с музыкантами. В 1971 году для монографии академика Юозаса Гаудримаса Валерий фотографировал всех 75 членов Союза композиторов Литвы.

Молодого безбородого Витаутаса Ландсбергиса не сразу и узнаешь…

Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса
Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса / фото В. Корешкова

Активно сотрудничая со всесоюзными изданиями, Валерий Корешков фактически стал жить на две страны. По заказу московского руководства доводилось отправляться в командировки и на строительство Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, и на прокладку Байкало-Амурской магистрали. Но даже такие, казалось бы, важные партийно-комсомольские ударные кампании, о которых без устали гремела тогдашняя пропаганда, Валерий отражал без всякого пафоса.

Из серии "БАМ"
Из серии "БАМ" / фото В. Корешкова

Он участвовал более чем в двухстах международных выставках, стал обладателем 64-х профессиональных наград, в том числе и такой престижной, как «World Press Photo».

Этого приза его удостоили за серию снимков огромного белого медведя, подпрыгивающего, чтобы снять с ветки лакомство. Это уже, так сказать, визитная карточка литовского мэтра.

Фото из серии "Когда не хватает витаминов"
Фото из серии "Когда не хватает витаминов" / фото В. Корешкова

Однако в 1986 году, когда начались новые времена, практически живой классик литовской фотографии неожиданно для своих поклонников ушёл из этой профессии. Он заново стартовал в новой для себя деятельности – издательской.

Это он, Корешков, выпустил первый самый полный альбом работ Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, в творчество которого влюбился давным-давно, ещё в свою бытность фотокорреспондентом.

Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"
Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли" / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Надо правильно понимать, почему Чюрлёнис – и Корешков? В 1966 году я поехал в командировку от «Вечерних новостей» в Каунас, чтобы заснять в кафе «Tulpė» одну официантку – подружку моего коллеги-репортёра (не скажу какого, его уже давно нет на свете). И мы договорились, что встреча будет в 2 часа. А я утром рано приехал, в 9; где-то три часа с лишним было времени до встречи и съёмки, и я пошёл в музей. Просто был ошарашен!

Потом пришёл, сделали съёмку. Сел. Как говорится, налил. Она налила (в смысле – подруга моего друга, официантка). После третьей рюмки я сказал: «Литва имеет гения». 1966 год.

Потом, когда я начал снимать портреты композиторов и музыковедов для монографии, я встретился с Ядвигой Чюрлёните. Я ей рассказал об этой «встрече» с Чюрлёнисом. Она вдруг зажглась – и примерно час с лишним мне рассказывала о своём брате. И, наполненный этой информацией, чувствами, красками, звуками этого рассказа, я ей сказал, что когда-нибудь напечатаю альбом Чюрлёниса. Это был 1971 год.

Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните
Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните / фото В. Корешкова

А потом, когда у нас закрутились издательские дела, появились деньги и всё прочее, я вспомнил об этом своём обязательстве перед человеком (она ещё была жива). И тогда я поехал в музей в 1988 году, мы встретились с Даугялисом (он тогда был заместителем директора), поговорили, и я ему предложил свои услуги в качестве издателя альбома Чюрлёниса.

Хотя и не с первого раза, руководство музея согласилось на этот проект. Издательству разрешили переснять все картины не через стекло. Это позволяется делать в исключительных случаях, поскольку работы выцветают. Литовская, английская и немецкая версии издания были отпечатаны в Риме, а русскоязычные экземпляры – в Москве.

- В Москве работала целая команда профессионалов, которые доводили альбомы до ума для печати. А у машины стоял сам Корешков. По качеству такого не было никогда! Очень трудно воспроизводить, но два техника, которые работали со мной в Москве… Самый главный профессионал даже выпустил первую книгу по подготовке иллюстраций к печати на компьютерах. Такая команда! На такой бумаге – и здесь все детали видны!

М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей"
М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей" / Иллюстрация из альбома "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"

После выхода альбома, тема Чюрлёниса в его издательской деятельности не была закрыта. Валерий издал 42 факсимиле картин литовского классика общим тиражом, как он выразился, один «КамАЗ». Печатал опять в Риме. Проявленные слайды привёз показать Витаутасу Ландсбергису.

- И когда я привёз, мы смотрели эти слайды у него в кабинете. И когда он провожал меня к дверям, он мне сказал: «Валерий, ты сделал меня счастливым». Я ему сказал: «Познакомьте с этим счастьем всю Литву». До сих пор знакомит.

Другой очень важный альбом Валерия Корешкова, выпущенный в России в 1992 году, был посвящён преподобному Сергию Радонежскому. Издание было приурочено к 600-летию со дня кончины святого, считающегося величайшим подвижником земли Русской.

Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский"
Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский" / фото из личного архива В. Корешкова

- Мой коллега Виктор Корнюшин фотографировал на эту тему материал. Он пришёл ко мне: «Валера, давай издадим альбом». – «Хорошо». Но для того, чтобы издать этот альбом, нужно было получить благословение от наместника Троице-Сергиевой лавры. Меня представили наместнику. Был приём у него, я ему рассказал о себе, пообщались, и он сказал: «Валерий, делай это доброе дело, у тебя чистая душа». Ну, по-своему оценил человека. Куда уж лучше сказать!

Альбом отпечатали, привезли в Троице-Сергиеву лавру. Потом священнослужители отправились с этим изданием в Москву – чтобы, как положено, представить его патриарху Алексию Второму.

- И тот сказал и просил передать фразу: «Его послал нам Бог». То есть меня. Господи, такие эпитеты в жизни такие люди случайно не говорят!

А вот все эти фотографии снимал прекрасный фотограф Виктор Корнюшин. И вот Виктор Корнюшин (хотите знать?) каким-то образом связан с Чюрлёнисом. Витя Корнюшин служил в Каунасе, и он встречался с другой сестрой – Чюрлёните Валерией. Влюбился в Чюрлёниса тоже. Вот такая связь. И вдруг мы опять с ним через столько лет сошлись на работе – а между нами был Чюрлёнис.

Были у Валерия Константиновича и другие книги, наборы открыток, роскошные коллекционные альбомы, как на литовском, так и на российском материале. Какие-то из них представляли Россию на ежегодной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, иные стали уже библиографической редкостью.

Но больше всего Валерий Корешков гордится сегодня другим плодом своей издательской деятельности. И с точки зрения формы – и, разумеется, с точки зрения содержания, ведь в многотомник вошли его собственные произведения. Свои литературные опыты Корешков называет «стишия». Или хокку. А себя самого в узком кругу друзей иногда иронично именует «хоккуистом».

Валерий Корешков и его авторский многотомник
Валерий Корешков и его авторский многотомник / стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Вот, показываю со всех сторон, - говорит Валерий Константинович, поворачивая в руках издание. - Дизайн по моему предложению сделал мой друг Александр Архутик. Сборник из пяти томов. Они номерные. Всего 500 штук. В магазине «Москва» том стоял по 1000 долларов. Это была такая моя шутка. Никто не купил, но очень многие пошевелили.

"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва"
"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва" / фото В. Корешкова

- Ну раз уж вы достали, вы и прочитайте парочку хокку.

- А вот и прочитаю! Ишь вы какие, хотите всё знать! А что ж прочитать? Ну вот, например, стишие о Ван Гоге: «Увидев Ван Гога в феске, чтобы скрыть обрезанное ухо, подтвердилась мысль: трагичное – прекрасно»…

Его друг, знаменитый российский литературовед Лев Аннинский написал к этому изданию предисловие, в котором есть такие строки:

«Это в Голландии улицы моют и метут с удовольствием, или в Литве, там, где она не обрусела. А в России не получается. В России надо ещё сначала улицы построить, а прежде просеки пробить в чащобах немереных, а ещё до того с медведями в чащобах как-то ужиться. У Корешкова медведь вроде приручён. Оно из ограды прыгает. Вверх! Так и стих его – хокку – вверх прыгает, в философские выси, но японского изящества не удерживает, потому что тянет его вниз реальная земная тяжесть».

Валерий Корешков
Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

Валерий Константинович настолько вошёл во вкус, что, в соответствии с заветом Юрия Олеши, сейчас у него «ни дня без строчки». На сайте stihi.ru он без малого 10 лет регулярно помещает свои произведения. Всего там выложено уже свыше 4 600 работ – часть их потом была опубликована в ежегодных альманахах, которые выпускает «Национальная литературная премия России».

- Работы строго отбирает жюри, - говорит Валерий Константинович. - Чтоб вы правильно поняли, на сайте 1 миллион 200 тысяч поэтов. И организаторы каждый год выпускают альманах. Я тоже представил, и они меня напечатали. Разумеется, небольшую плату берут, но, учитывая издание, это недорого всё.

Один из циклов нашего героя называется без ложной скромности – «Чюрлёнис, Путин, Корешков». Некоторые из произведений автор продекламировал для программы «Русская улица»:

- Путин приглашает Корешкова на чай (первое). Корешков: «Хорошо, что не на татами».

Путин приглашает Корешкова на чай (два). Корешков: «Если как человек человека – то это трогательно. Если как президент или премьер-министр – то это опасно для жизни».

И моё резюме к сборнику. «Мой прогноз: когда я их припечатаю (ой, простите, напечатаю), в лучшем случае – убьют, в худшем – покалечат».

Это вот один из образчиков творчества персонального.

Но и этим не ограничиваются увлечения неутомимого Валерия Корешкова. Он ещё и спортсмен. В 17 лет полюбил гантели. В 20, во время службы в армии, вставал до подъёма, чтобы на стадионе потаскать штангу.

Валерий Корешков
Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

После армии продолжил ходить в спортивный зал. Однажды познакомился с культуристами и понял: «Я тоже так могу»…

- Я всегда проповедовал мысль: «Культуре духа – культуру тела». Когда мне говорят: «Ты занимаешься спортом», - говорю: «Нет, я спортом не занимаюсь». Спорт предполагает рекорды, а я как раз соответствую девизу «Культуре духа – культуру тела» с помощью профессиональных спортивных занятий, - рассказывает Валерий Константинович.

Валерий Корешков
Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

- Я никогда не стремился выступать на соревнованиях, но как-то моя подруга мне с укором сказала: «Валерий, тебе не стыдно?» – «А что?» – «Ты находишься в такой хорошей физической форме и никогда не выступаешь на соревнованиях!» Ох… Ну, этот упрёк я принял как средство к действию и сразу в 2013 году зарегистрировался среди ветеранов Литвы. Поехал в Турин на мировую Олимпиаду.

Это были Всемирные игры ветеранов спорта. Они проходят каждые четыре года и открыты для участия спортсменов с различными способностями и разного возраста. Наш герой там бегал на различные дистанции и поднимал штангу. В 2013 году Валерий Константинович остался без наград, зато на последующих первенствах – двух европейских и одном мировом – с лихвой наверстал упущенное.

- Каким-то образом получилось так, что среди ветеранского спорта (по крайней мере, в Литве) нет такого. Есть соперники в отдельных видах, но чтобы человек поднимал штангу и бегал 100, 200, 400 метров, – такого я не знаю на всём пространстве, можно сказать, мировом. Последняя Олимпиада была в Турине в 2019 году, где удалось очень удачно выступить. Я получил четыре серебряные медали: поднимал штангу – второе место, 100 метров – второе место, 200 метров – второе место и 400 метров – второе место. Ошалевший Корешков сделал фотографии, где, как говорится, бабочка съехала набок от счастья.

Валерий Корешков
Валерий Корешков / фото из личного архива В. Корешкова

Теперь его мечта – побывать на пятой Олимпиаде. В любую погоду и в любых эпидемиологических условиях отправляется он на пробежки в столичный парк Вингис. И ждёт – не дождётся, когда сможет снова пойти в спортзал.

Валерий Корешков
Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

В это трудно поверить, но 13 апреля Валерию Константиновичу исполнится 80 лет! Он вправе гордиться собой: его снимки хранятся в Литовском обществе фотоискусства, в Шяуляйском музее фотографии, в Парижском музее фотографии, сто снимков – в Московском музее фотографии; он удачливый издатель и автор своеобразных литературных работ. А уж на спортивном поприще легко даёт фору даже молодым!

- Когда наступает время, как говорят, подводить итоги, встаёт один вопрос только, который я слышал от Эдуардаса Бальсиса. Так как я с Союзом композиторов был в добрых отношениях, мы ездили по Литве, выступали перед людьми и всё прочее... И как-то один раз в Друскининкай мы были. Возложили у Чюрлёниса цветы, потом была встреча с людьми – собиралась масса людей, просто был ажиотаж. Интересно – потому что живые творцы перед тобой. Когда ещё ты увидишь, услышишь их?

Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса
Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса / фото В. Корешкова

И в автобусе как-то Бальсис сидит в тяжёлом настроении. А у него был рак – я это знал, и он знал… Я его спросил: «Эдуардас, ну чего ты такой невесёлый? Так прекрасно прошло мероприятие, столько людей было! Что тебя мучает? Всё равно ведь ничего уже не изменишь». Так, откровенно... Он сказал: «Ты, Валерий, прав. Я думаю только об одном – что я ещё могу сделать?»

Валерий Корешков
Валерий Корешков / стоп-кадр из программы "Русская улица"

И для меня эта фраза стала ключевой. И сейчас я живу – и себе задаю вопрос: «Пока жив, пока здоров, что я могу сделать?» Для Литвы, конечно. Примерно так…

Валерий Корешков
На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков
Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков)
В студии Литовского телевидения
"Дирижёр и хор"
Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса
Из серии "БАМ"
Фото из серии "Когда не хватает витаминов"
Валерий Корешков
Валерий Корешков
1 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков
На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков
2 / 21фото из личного архива В. Корешкова
Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков)
Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков)
3 / 21фото из личного архива В. Корешкова
В студии Литовского телевидения
В студии Литовского телевидения
4 / 21фото из книги В. Корешкова "И всё-таки 75 лет - только начало"
"Дирижёр и хор"
"Дирижёр и хор"
5 / 21фото В. Корешкова
Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса
Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса
6 / 21фото В. Корешкова
Из серии "БАМ"
Из серии "БАМ"
7 / 21фото В. Корешкова
Фото из серии "Когда не хватает витаминов"
Фото из серии "Когда не хватает витаминов"
8 / 21фото В. Корешкова
Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"
Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"
9 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните
Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните
10 / 21фото В. Корешкова
Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский"
Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский"
11 / 21фото из личного архива В. Корешкова
Валерий Корешков и его авторский многотомник
Валерий Корешков и его авторский многотомник
12 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва"
"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва"
13 / 21фото В. Корешкова
Валерий Корешков
Валерий Корешков
14 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
Валерий Корешков
Валерий Корешков
15 / 21фото из личного архива В. Корешкова
Валерий Корешков
Валерий Корешков
16 / 21фото из личного архива В. Корешкова
Валерий Корешков
Валерий Корешков
17 / 21фото из личного архива В. Корешкова
Валерий Корешков
Валерий Корешков
18 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса
Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса
19 / 21фото В. Корешкова
Валерий Корешков
Валерий Корешков
20 / 21стоп-кадр из программы "Русская улица"
М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей"
М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей"
21 / 21Иллюстрация из альбома "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"
Валерий Корешков
На первомайской демонстрации в Вильнюсе. В центре - Валерий Корешков
Обложка еженедельника "Kalba Vilnius" с фотографией Я. Мищюкайте (автор В. Корешков)
В студии Литовского телевидения
"Дирижёр и хор"
Фотопортрет Витаутаса Ландсбергиса
Из серии "БАМ"
Фото из серии "Когда не хватает витаминов"
Валерий Корешков демонстрирует альбом "М. К. Чюрленис. Картины. Эскизы. Мысли"
Фотопортрет Ядвиги Чюрлёните
Обложка альбома "Преподобный Сергий Радонежский"
Валерий Корешков и его авторский многотомник
"Стишия" В. Корешкова в магазине "Москва"
Валерий Корешков
Валерий Корешков
Валерий Корешков
Валерий Корешков
Валерий Корешков
Фотопортрет Эдуардаса Бальсиса
Валерий Корешков
М. К. Чюрлёнис. "Сказка королей"
# Литва# Культура# спорт

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