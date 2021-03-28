Der Standard: Повторное заражение Sars-CoV-2, вероятно, встречается чаще, чем предполагалось

"Чехия сообщает о большом числе повторного заражения Sars-CoV-2. Новое исследование из Дании показывает, что ему, вероятно, в большей степени подвержены пожилые люди", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Из чуть более чем 10,7 млн жителей страны от Covid-19 в Чехии скончались уже 25 тыс. человек. Таким образом, в стране наблюдается наибольшая в мире смертность из расчета на душу населения, составляющая сейчас почти 0,24%", - указывает издание.

"Но в Чехии отмечается не только крайне высокое количество заражений и умерших от Covid-19: в последнее время здесь резко возросло и число повторных заражений коронавирусом. Как сообщило на этой неделе ведомство по здравоохранению, по состоянию на конец февраля было зарегистрировано 1,4 тыс. случаев повторного заражения людей коронавирусом. К концу января было известно только 158 таких случаях", - говорится в публикации.

В феврале в журнале European Journal of Clinical Investigation было опубликовано исследование австрийских ученых, согласно которому перенесенное заболевание Covid-19 сокращает риск повторного заражения на 91%. "В новом датском исследовании, опубликованном недавно в научном журнале The Lancet, был использован похожий метод оценки, но полученные данные оказались гораздо хуже. Команда ученых под руководством Кристиана Хольма Хансена (из Датского государственного института сывороток в Копенгагене и Лондонской школы гигиены и тропической медицины) проанализировала данные 525 339 людей, которые сдавали тест на коронавирус весной во время первой волны. Из них у 11 068 людей (2,11%) тест был положительным".

Koronavirusas Čekijoje / AP nuotr.

"Среди людей с положительным результатом теста 72 человека (0,65%) снова оказались инфицированы во время второй волны осенью. При этом из 514 271 человека, у которых изначально был отрицательный тест, заражены оказались 16 819 людей (3,27%). Так авторы статьи определили защищенность от повторного заражения, которая, по их данным, составляет "лишь" 80,5%. Как выяснили авторы исследования, особенно плохую защиту (только 47,1%) перенесенное заболевание Covid-19 дает людям старше 65 лет (впрочем, здесь наблюдаются относительно высокие колебания)", - пишет издание.

"По мнению исследователей, эти результаты показывают, что все меры для защиты от заражения, в частности для пожилых людей, важны и для тех, кто уже перенес Covid-19. Кроме того, новое исследование показывает, что люди, перенесшие заражение коронавирусом, также должны вакцинироваться, так как на естественную защиту полагаться нельзя - особенно пожилым людям", - передает Der Standard.

InoPressa