Новости

2021.03.27 08:22

Часть самоуправлений приступает в выходные к вакцинации от COVID-19

Аугустас Станкявичюс, Аустея Масёкайте-Любинене, BNS2021.03.27 08:22
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Часть самоуправлений Литвы приступает в выходные к вакцинации от COVID-19.

По словам президента Ассоциации самоуправлений, мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса, в большинстве самоуправлений в выходные должны начать действовать центры вакцинации.

«Те, с кем я беседовал, планируют работать в выходные. Одни – и в субботу, и в воскресенье, другие прикидывают, смотрят, что, вероятно, хватит только на субботу. В том, чтобы поработать в выходные, проблемы нет. Ни от одного самоуправления не слышал, чтобы они не планировали», - сказал М. Синкявичюс агентству BNS.

В выходные планируют работать и центры вакцинации трех крупных литовских городов. В Вильнюсе и Каунасе будут прививать учителей, а в Клайпеде планируется организовать живую очередь для представителей приоритетных групп, согласных вакцинироваться препаратом «AstraZeneca».

AstraZeneca vakcina nuo COVID-19
AstraZeneca vakcina nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Представитель столичного мэра Каролис Вайткявичюс сообщил BNS, что в столице вакцинация будет проходить в здании самоуправления, где будут прививать учителей.

«Вакцинация будет проводиться в субботу в самоуправлении Вильнюса, будем приглашать учителей в приоритетном порядке. Пока планируем (вакцинацию – BNS) на субботу, а потом посмотрим, сколько останется вакцины», - сказал он.

Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Глава Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша сообщил, что в выходные в городском центре вакцинации в соответствии с измененным приоритетным списком также планируется прививать учащихся и учителей.

Клайпедское самоуправление еще раньше объявило, что в выходные будет организована живая очередь для всех жителей в возрасте 65 лет и старше, желающих привиться препаратом «AstraZeneca».

Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
AstraZeneca vakcina nuo COVID-19
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
AstraZeneca vakcina nuo COVID-19
AstraZeneca vakcina nuo COVID-19
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
AstraZeneca vakcina nuo COVID-19
Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras
# Литва# коронавирус# "Коронный укол"

Популярно

Карантин в Вильнюсе

Новости

2021.03.26 09:57

Официально: карантин в Литве продлен до мая, передвигаться между муниципалитетами на Пасху запрещено

Проверки на дорогах

Новости

2021.03.26 16:24

КПП возвращаются: под прицелом полиции - курорты и молодежные вечеринки

Вакцинация в Клайпеде

Новости

2021.03.26 14:49

Министр пояснил, почему в марте полностью не привито пожилое население Литвы

Адас Якубаускас

Новости

2021.03.26 11:33

Якубаускас: молодое поколение старается внедрить свои лефтистские ценности - однополые браки и декриминализацию наркотиков

Вильнюс

Новости

2021.03.26 10:43

В Литве - 816 новых случаев коронавируса

Празднование Дня воли в Вильнюсе

Новости

2021.03.26 15:22

Впервые за долгие годы белорусы Клайпеды отметили День Воли

Евросоюз может обеспечить себя вакциной путем ограничения экспорта препарата
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новости

2021.03.26 14:34
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Коронавирус в мире: ЕС решает, что делать с нехваткой вакцины; в Британии - разгул ковид-преступности

Римас Туминас

Новости

2021.03.26 09:14

Худрук Театра Вахтангова Римас Туминас: Молодые режиссеры попадают в мир безумия

Эммануэль Макрон

Новости

2021.03.26 12:05

Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за вакцин

Владимир Путин

Новости

2021.03.26 13:11

Загадка вакцинирования Путина: к чему такая секретность?