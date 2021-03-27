Часть самоуправлений приступает в выходные к вакцинации от COVID-19

Часть самоуправлений Литвы приступает в выходные к вакцинации от COVID-19.

По словам президента Ассоциации самоуправлений, мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса, в большинстве самоуправлений в выходные должны начать действовать центры вакцинации.

«Те, с кем я беседовал, планируют работать в выходные. Одни – и в субботу, и в воскресенье, другие прикидывают, смотрят, что, вероятно, хватит только на субботу. В том, чтобы поработать в выходные, проблемы нет. Ни от одного самоуправления не слышал, чтобы они не планировали», - сказал М. Синкявичюс агентству BNS.

В выходные планируют работать и центры вакцинации трех крупных литовских городов. В Вильнюсе и Каунасе будут прививать учителей, а в Клайпеде планируется организовать живую очередь для представителей приоритетных групп, согласных вакцинироваться препаратом «AstraZeneca».

AstraZeneca vakcina nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Представитель столичного мэра Каролис Вайткявичюс сообщил BNS, что в столице вакцинация будет проходить в здании самоуправления, где будут прививать учителей.

«Вакцинация будет проводиться в субботу в самоуправлении Вильнюса, будем приглашать учителей в приоритетном порядке. Пока планируем (вакцинацию – BNS) на субботу, а потом посмотрим, сколько останется вакцины», - сказал он.

Skiepai. Skiepijimas nuo COVID-19. Vakcinacijos centras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Глава Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша сообщил, что в выходные в городском центре вакцинации в соответствии с измененным приоритетным списком также планируется прививать учащихся и учителей.

Клайпедское самоуправление еще раньше объявило, что в выходные будет организована живая очередь для всех жителей в возрасте 65 лет и старше, желающих привиться препаратом «AstraZeneca».